По просьбе Денисовой: КСУ возьмется за карантин и медреформу
Конституционный Суд Украины проверит законность карантина в Украине и конституционность медицинской реформы. Соответствующие производства уже открыли.
Источник: телеграм-канал Ольги Совгири
Проверку инициировала омбудсмен Людмила Денисова.
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Детали
- Омбудсмен призвала КСУ проверить конституционность отмены моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.
- Денисова заявила, что это стало "искусственным" разделением в законе единой сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
- Этот фактор мешает общественным и общегосударственным интересам при реформировании системы здравоохранения.
- Кроме того, Денисова оспаривает постановления Кабинета Министров Украины относительно карантина.
- По словам омбудсмена, положения в документах "сформулированы нечетко и предусматривают ограничение конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование".
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