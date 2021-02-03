По приказу Зеленского начали проверку подразделений ВСУ, воюющих в ООС
По поручению президента Владимира Зеленского начали инспекцию подразделений Вооруженных сил Украины, участвующих в операции Объединенных сил.
Источник: Офис Президента
Целью инспекции является проверка готовности сил к выполнению задач по назначению. Кроме этого, хотят проверить эффективность мер, которые применяют Минобороны и ВСУ.
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Что известно об инспекции
При проверке хотят выявить факторы, негативно влияющие на состояние готовности сил и средств для выполнения задач. После инспекции должны подготовить доклад Зеленскому, где предложат варианты для наращивания потенциала ВСУ, а также решения имеющихся проблем.
Кто участвует в проверке
К участию в инспекции привлекли представителей:
- Офиса Президента,
- Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины,
- Министерства обороны,
- Вооруженных сил Украины.
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