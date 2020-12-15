Депутаты поддержали законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Это произошло после решения Конституционного суда Украины.

Заместитель главы НАПК Иван Пресняков заверил, что с одной стороны, то, что 300 нардепов проголосовали за соответствующие законы, предоставляет определенный оптимизм. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Вернется ли НАПК к привычной работе

С другой стороны, по его словам, все не так и положительно. Ведь сейчас агентство оказалось в такой ситуации, в которой было год назад. Тогда появилось новое руководство и после значительных изменений в закон, нужно было принимать новые порядки проведения проверок деклараций, перестраивать систему.

К сожалению, сейчас по взмаху палочки мы не сможем вернуться к привычной работе,

– отметил Пресняков.

Что нужно сделать

Он подтвердил, что сейчас нужно делать то же:

придумать и разработать новый порядок проверки для судей;

зарегистрировать с министерством юстиции общие порядки.

Также он заверил, что вопрос посадок коррупционеров так и остается не решенным. Закон, который вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях, предусматривал штрафы как основную санкцию, и ограничение свободы как дополнительную санкцию.

Компромиссы в законе

По мнению Преснякова, компромиссы в законе, о которых говорят депутаты, если не вредны, то точно забавны. Например, согласно новому порядку проведения мониторинга образа жизни судей, НАПК придется информировать Высший совет правосудия, что КСУ начинает мониторинг образа жизни конкретного судьи. Есть и ряд других изменений, которые усложнят работу агентства.

Кто заблокировал полномочия НАПК: коротко

Конституционный суд Украины 27 октября отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, решение суда позволило чиновникам вносить ложные сведения в свои декларации.

Этим скандальным решением КСУ ограничил полномочия НАПК.

В результате, в Украине начался масштабный конституционный кризис.

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