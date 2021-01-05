Следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе 2021 года проведут в одной из европейских стран. Это связано с обнародованными записями о возможном участии в преступлении белорусских спецслужб. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что у правоохранителей есть гораздо больше информации, чем сообщили СМИ.

В Беларуси до апреля 2020 года обсуждали убийство Шеремета

После получения новых данных в МВД уже осуществили ряд международных поручений. Об этом Арсен Аваков сообщил на брифинге в Харькове, информирует Интерфакс-Украина.

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В декабре мы получили несколько больше материалов, чем было обнародовано вчера в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года – последняя дата, по-моему, апрель 2012 года – обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета,

- сказал Аваков.

Сейчас специалисты продолжают работу с документами, поскольку, подчеркнул министр, их достаточно много.

Главное о "белорусском следе" по делу об убийстве Шеремета: