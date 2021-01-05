Из-за "белорусского следа" в деле Шеремета следственные действия могут провести в Европе
Следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе 2021 года проведут в одной из европейских стран. Это связано с обнародованными записями о возможном участии в преступлении белорусских спецслужб. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что у правоохранителей есть гораздо больше информации, чем сообщили СМИ.
В Беларуси до апреля 2020 года обсуждали убийство Шеремета
После получения новых данных в МВД уже осуществили ряд международных поручений. Об этом Арсен Аваков сообщил на брифинге в Харькове, информирует Интерфакс-Украина.
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В декабре мы получили несколько больше материалов, чем было обнародовано вчера в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года – последняя дата, по-моему, апрель 2012 года – обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета,
- сказал Аваков.
Сейчас специалисты продолжают работу с документами, поскольку, подчеркнул министр, их достаточно много.
Главное о "белорусском следе" по делу об убийстве Шеремета:
- В СМИ появились записи разговора сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Согласно им, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Павла Шеремета.
- Обнародовал записи бывший спецназовец Игорь Макар. Его украинское МВД призвало приехать в Киев для проведения следственных действий.
- Сейчас мужчина находится в одной из стран Европы.
- Украинские силовики также заявили, что записи подтверждают версию следствия о причастности к делу бывшего военного и музыканта Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- С этим категорически не соглашается сторона защиты.
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