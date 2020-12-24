Поджог автомобилей Лероса и Богдана: по делам до сих пор продолжается следствие
Полиция до сих пор проводит следствие в уголовных производствах о поджогах автомобилей народного депутата Гео Лероса и экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. По делам еще не провели все необходимые экспертизы.
В расследовании дела по ситуации с автомобилем программы "Схемы" правоохранители продвинулись "чуть дальше". Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Цензор.НЕТ".
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Дело Лероса и Богдана
По словам Клименко, одна из основных версий в деле о сгоревшем автомобиле Гео Лероса касается его деятельности как народного депутата. Правоохранители назначили ряд экспертиз, в частности, пожарно-техническую и молекулярно-генетическую.
То же касается и поджога автомобиля Андрея Богдана. По этому делу также еще не закончены экспертизы,
– уточнил он.
Дело с автомобилем "Схем"
- В расследовании ситуации с автомобилем программы "Схемы" есть определенные сдвиги.
- Правоохранители уже выдвинули подозрение 3 фигурантам уголовного производства. Одного из них удалось задержать, однако он вышел под залог в 170 тысяч гривен, который назначил суд.
- Двум другим фигурантам полицейские объявили подозрение заочно.
- Клименко уточнил, что в полиции понимают, кто это заказал, но называть имени не стал, ссылаясь на тайну следствия.
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