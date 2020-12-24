Полиция до сих пор проводит следствие в уголовных производствах о поджогах автомобилей народного депутата Гео Лероса и экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. По делам еще не провели все необходимые экспертизы.

В расследовании дела по ситуации с автомобилем программы "Схемы" правоохранители продвинулись "чуть дальше". Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Цензор.НЕТ".

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Дело Лероса и Богдана

По словам Клименко, одна из основных версий в деле о сгоревшем автомобиле Гео Лероса касается его деятельности как народного депутата. Правоохранители назначили ряд экспертиз, в частности, пожарно-техническую и молекулярно-генетическую.

То же касается и поджога автомобиля Андрея Богдана. По этому делу также еще не закончены экспертизы,

– уточнил он.

Важно. Автомобиль бывшего "слуги" Гео Лероса подожгли 28 августа 2020 года в Киеве. Сам депутат не пострадал. Электромобиль Tesla экс-соратника Зеленского Андрея Богдана подожгли на парковке в ночь на 11 августа 2020 года. Богдан заявил, что таким образом его пытается запугать власть, с которой он разошелся.

Дело с автомобилем "Схем"

В расследовании ситуации с автомобилем программы "Схемы" есть определенные сдвиги.

Правоохранители уже выдвинули подозрение 3 фигурантам уголовного производства. Одного из них удалось задержать, однако он вышел под залог в 170 тысяч гривен, который назначил суд.

Двум другим фигурантам полицейские объявили подозрение заочно.

Клименко уточнил, что в полиции понимают, кто это заказал, но называть имени не стал, ссылаясь на тайну следствия.

Обратите внимание! Автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" подожгли ночью 17 августа 2020 года в Броварах. В редакции уверены, что это произошло из-за их расследовательской деятельности. ГСЧС засвидетельствовала, что это был поджог. В сентябре водителю программы купили новый автомобиль за 260 тысяч гривен.