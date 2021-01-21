В Харькове 21 января произошел масштабный пожар в доме престарелых. Известно по меньшей мере о 15 жертвах. Впрочем, в Харьковской ОГА заявили, что по адресу пожара не зарегистрирована ни одна официальная организация.

По адресу пожара нет ни частного, ни государственного, ни коммунального заведения. Об этом заявил директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, информирует "Суспільне".

Важно В Харькове горит дом престарелых: по меньшей мере 15 погибших – фото, видео

Такого учреждения, которое по этому адресу учитывается, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще,

– сказал Шпарага.

Он добавил: "Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте".

Сейчас представители власти устанавливают владельца здания.

Реакция МВД

В Министерстве внутренних дел отметили, что по адресу пожара расположен дом престарелых "Золотое время". Он состоит из 2 этажей. Возгорание возникло на втором этаже здания.

Что известном о доме престарелых "Золотое время"

Кстати, у "Золотого времени" есть собственный сайт. На нем они предлагают услуги пожилым людям и тем, у кого диагностировали болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

"Мы дарим заботу и уют для тех, кому нужен медицинский уход, у кого нет возможности обслуживать себя и поддерживать гигиену: кто столкнулся с деменцией; кому необходимо восстановиться после травм, инсульта, инфаркта; одиноким, ищущим общения и социализации", – говорится на сайте.

Среди услуг, которые предлагает пенсионат, есть уход за пожилыми людьми, реабилитация, программа адаптации, психологическая помощь, прогулки на свежем воздухе и тому подобное.

Как выглядел дом престарелых до пожара / Фото с сайта "Золотого времени"

Больше о пожаре в доме престарелых – читайте здесь.