Справу Вовка можуть закрити: ВАСК відмовив НАБУ у продовженні слідства
Справу щодо плівок глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка можуть закрити. Вищий антикорсуд 17 березня відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні слідства.
Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. Ухвалу не можна оскаржити.
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Що відомо про рішення
У ЦПК зауважили, що рішення може негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена.
Важко зрозуміти, що змусило Біцюка так вчинити. Можливо, тиск з боку фігурантів і ВРП, яка сьогодні ж притягнула його до дисциплінарної відповідальності з подачки тих же суддів ОАСК і їхніх адвокатів,
– мовиться у повідомленні.
Що буде далі
Оскільки 17 березня був останній день, відведений на розслідування справи, то далі правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення. Тобто завершити розслідування або закрити справу.
Що цьому передувало
- Перед тим ВАКС вирішив зупинити судове провадження, поки Вовка шукають.
- Його знову не змогли знайти, щоб примусово доправити до суду та обрати запобіжний захід.
- Хоча раніше ВАКС вже вшосте дозволяв примусовий привід Вовка.
"Плівки Вовка": що треба знати
- Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади.
- Слідство стверджує, що вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- В НАБУ опублікували плівки, які свідчать про це.
- Сам Вовк все відкидає та переконує, що навіть не є підозрюваним у справі.
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