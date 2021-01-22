Пленных из ОРДЛО будут передавать через Беларусь. Их повезут по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Точное количество украинцев, которые вернутся домой, до сих пор неизвестно.

Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. В комментарии изданию "Радио Свобода" она опровергла информацию, которую распространяли некоторые политики.

К теме Их количество постоянно меняется: Денисова рассказала детали об освобожденных из ОРДЛО украинцах

Также Денисова подчеркнула, что новой информации о возвращении пленных нет. Неизвестным также остается и количество граждан Украины, которых вернут.

Некоторые политики начали распространять другую информацию, что якобы (передавать пленных – 24 канал) будут через Майорск (КПВВ "Майорское" – 24 канал), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк-Луганск-Ростов-на-Дону-Минск,

– отметила Денисова.

Что известно о возвращении пленных