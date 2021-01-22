Боевики вернут пленных украинцев маршрутом через Минск, – Денисова
Пленных из ОРДЛО будут передавать через Беларусь. Их повезут по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Точное количество украинцев, которые вернутся домой, до сих пор неизвестно.
Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. В комментарии изданию "Радио Свобода" она опровергла информацию, которую распространяли некоторые политики.
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Также Денисова подчеркнула, что новой информации о возвращении пленных нет. Неизвестным также остается и количество граждан Украины, которых вернут.
Некоторые политики начали распространять другую информацию, что якобы (передавать пленных – 24 канал) будут через Майорск (КПВВ "Майорское" – 24 канал), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк-Луганск-Ростов-на-Дону-Минск,
– отметила Денисова.
Что известно о возвращении пленных
- Виктор Медведчук 21 января заявил, что ему передадут 4 женщин, хотя ранее говорили о 9 людях. Также Медведчук заявил, что написал письмо в СБУ с просьбой о такой передаче на КПВВ "Майорск". Его российские оккупанты назвали "посредником" в передаче удерживаемых.
- По данным общественной организации "Восточная правозащитная группа", пленных перевезли в Россию еще 20 января, чтобы впоследствии через Беларусь вернуть в Украину на самолете Медведчука. По мнению организации, это был запасной вариант, если СБУ и президент Владимир Зеленский не согласятся на "Майорськ".
- 16 января российские СМИ распространили новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве председателя политсовета партии "оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 21 января заявил, что процесс передачи пленных нардепу Виктору Медведчуку – прекращен.
- Украинская делегация в ТКГ раскритиковала роль Медведчука в возвращении украинцев из ОРДЛО. В частности, что он и Россия пытаются "использовать пленных в своих политических интересах".
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