Высший антикоррупционный суд еще на 2 месяца продолжил расследование в отношении так называемых "пленок Вовка". Дело касается председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

ВАКС продолжил расследование дела о "пленках Вовка": детали

Заметим, что судья ВАСК Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов и продолжил расследование. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Также вышеупомянутую информацию подтвердили в НАБУ.

К теме САП просит продолжить расследование по делу Вовка и его коллег из Окружного админсуда

В деле говорится о:

создании преступной организации,

злоупотреблении влиянием,

захвате власти судьями Окружного админсуда Киева под председательством Павла Вовка.

Всего подозревают 12 человек. В частности, самого Вовка, 6 его подчиненных и главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

"Теперь у детективов есть еще два месяца для сбора доказательств, завершения экспертиз и тому подобное", – подчеркивают активисты.

В ГПК добавляют, что ранее судья отказался продолжить расследование и вернув ходатайство обратно детективам. Но после доработки он все же удовлетворил новое ходатайство и продлил сроки расследования до 17 марта.

Осталось еще применить к руководителю ОАСК Павлу Вовку принудительный привод в суд для избрания меры пресечения, ведь сам он игнорирует повестки. Ранее Бицюк с сомнительными обоснованиями не разрешил принудительно его доставить,

– отметили в Центр противодействия коррупции.

Обратите внимание Расследование по делу судей Окружного админсуда не продлили: причины

Главное о "пленках Вовка"

Летом 2019 года работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, в которых судьи Окружного административного суда Киева договаривались о конкретных судебных решениях.

17 июля 2020 года НАБУ осуществило обыск ОАСК и опубликовало видеоролик записей разговоров. Соответствующая информация подтвердила давление судей на высшие органы власти – на основе пленок судей привлекли к уголовной ответственности.

В НАБУ утверждают, что судьи выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.

К примеру, известно о делах об отстранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун , о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации " Приватбанка ".

, о противоправности действий директора НАБУ и нардепа относительно разглашения информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации " ". В конце концов Вовка объявили в розыск , ведь он игнорировал допросы НАБУ и не приходил на них. Однако 5 января суд отказал в принудительном приводе главы ОАСК.

, ведь он игнорировал допросы НАБУ и не приходил на них. Однако 5 января суд отказал в принудительном приводе главы ОАСК. Также в розыске находятся заместитель Вовка, 2 судей и 3 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

С биографией скандального главы ОАСК Вовка можете ознакомиться по этой ссылке.