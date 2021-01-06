"Пленки Вовка": суд отказался расследовать дело, – ЦПК
Высший антикоррупционный суд не намерен дальше расследовать дело о создании преступной организации и захвате власти. Именно в этом производстве фигурирует скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.
Судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продолжении расследования дела. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в телеграм-канале.
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Хотя детективы просили судью еще 2 месяца, чтобы продолжить расследование. Однако судья отказал. К слову, срок дела истекал 17 января.
Почему суд принял такое решение
В ЦПК отметили, что причины неизвестны, ведь полное решение еще не обнародовали. Кстати, в этом деле решения не публикуют вообще, поэтому, вероятно, причины так и не объяснят.
Поскольку решение нельзя обжаловать, то дело либо приостановят, либо закончат досудебное расследование заблаговременно.
Дело Вовка: коротко
- Главу ОАСК и 6 его подчиненных подозревают в создании преступной организации. Вероятно, они планировали захватить государственную власть.
- В НАБУ утверждают, что судьи выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.
- Вовка объявили в розыск, ведь он игнорировал допросы НАБУ и не приходил на них.
- 5 января суд отказал в принудительном приводе главы ОАСК.
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