Высший антикоррупционный суд не намерен дальше расследовать дело о создании преступной организации и захвате власти. Именно в этом производстве фигурирует скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продолжении расследования дела. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в телеграм-канале.

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Хотя детективы просили судью еще 2 месяца, чтобы продолжить расследование. Однако судья отказал. К слову, срок дела истекал 17 января.

Почему суд принял такое решение

В ЦПК отметили, что причины неизвестны, ведь полное решение еще не обнародовали. Кстати, в этом деле решения не публикуют вообще, поэтому, вероятно, причины так и не объяснят.

Поскольку решение нельзя обжаловать, то дело либо приостановят, либо закончат досудебное расследование заблаговременно.

Дело Вовка: коротко