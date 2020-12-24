Обнародованных "пленок", на которых фигурирует глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, достаточно для его отстранения. Федор Вениславский считает, что вызов главы КСУ в Офис генпрокурора оправдан.

Вениславский о "пленках" Тупицкого

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии "НВ" заявил, что существование пленок ставит под сомнение право Александра Тупицкого занимать должность главы КСУ.

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По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, являются легальными и со всеми необходимыми разрешениями,

– рассказал Вениславский.

Он уточнил, что суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. А это соответственно стало основанием для регистрации уголовного производства. "Поэтому господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – объяснил представитель президента.

Он уточнил, что дело открыли по 2 статьям

о введении в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

препятствовании появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения.

Почему можно рассматривать вопрос отстранения главы КСУ

Обнародованные пленки, в которых фигурирует глава Тупицкий, уже свидетельствуют, что он не соответствует критериям судьи Конституционного суда, закрепленным в Конституции,

– добавил Вениславский.

В частности, о высоких моральных качествах и профессионализме.

Представитель Зеленского в КСУ убежден, что этого достаточно для того, чтобы судьи Конституционного суда на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей.

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