"Пленки" Тупицкого дают основания для его отстранения, – представитель Зеленского в КСУ
Обнародованных "пленок", на которых фигурирует глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, достаточно для его отстранения. Федор Вениславский считает, что вызов главы КСУ в Офис генпрокурора оправдан.
Вениславский о "пленках" Тупицкого
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии "НВ" заявил, что существование пленок ставит под сомнение право Александра Тупицкого занимать должность главы КСУ.
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По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, являются легальными и со всеми необходимыми разрешениями,
– рассказал Вениславский.
Он уточнил, что суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. А это соответственно стало основанием для регистрации уголовного производства. "Поэтому господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – объяснил представитель президента.
Он уточнил, что дело открыли по 2 статьям
- о введении в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;
- препятствовании появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения.
Почему можно рассматривать вопрос отстранения главы КСУ
Обнародованные пленки, в которых фигурирует глава Тупицкий, уже свидетельствуют, что он не соответствует критериям судьи Конституционного суда, закрепленным в Конституции,
– добавил Вениславский.
В частности, о высоких моральных качествах и профессионализме.
Представитель Зеленского в КСУ убежден, что этого достаточно для того, чтобы судьи Конституционного суда на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей.
Вызов Тупицкого в Офис генпрокурора: что известно
- Ранее в КСУ сообщили, что в суд поступила повестка о вызове Александра Тупицкого в Офис генпрокурора 28 декабря "для участия в процессуальных действиях".
- СМИ пишут, что вызывают Тупицкого, чтобы вручить ему подозрение.
- Перед этим программа "Схемы" обнародовала расследование о возможном судейском мошенничестве главы КСУ.
- Журналистам удалось выяснить, что Тупицкий в 2006 – 2010 годах был причастен к завладению имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
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