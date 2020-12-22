Журналисты продолжают разоблачать злоупотребления председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. На этот раз журналисты показали причастность председателя КСУ к судейскому мошенничеству, а также установили его связь с Зуевским энергомеханическим заводом, который остался в оккупированной Донецкой области.

Информацию получили из пленок разговора между Александром Тупицким и бизнесменом Владиславом Дрегером 2018 года. Об этом сообщает проект "Схемы".

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Пленки Александра Тупицкого

Они записаны 12 октября 2018 в одном из киевских кафе неподалеку от Конституционного Суда. Записывал их донецкий бизнесмен Владислав Дрегер – давний знакомый Александра Тупицкого, который начал сотрудничать с правоохранителями.

Собственно, узнав о последнем факте, Тупицкий и позвал знакомого на встречу. Но он не знал одного – Дрегер уже тогда пришел с прослушивающими устройствами.

Владислав Дрегер же планировал дать обличительные показания на судью Виктора Татькова – бывшего председателя Конституционного Суда и еще одного хорошего знакомого Александра Тупицкого.

Что показали пленки председателя КСУ

Основная тема – передел Зуевского энергомеханического завода, который состоялся еще в 2006 году. Тогда на него положил глаз именно бизнесмен Владислав Дрегер.

Судебные споры в этом деле рассматривали донецкие судьи – Артур Емельянов и Виктор Татьков. Дрегер не знал ни одного из них, поэтому за помощью обратился к своему знакомому, тоже донецкому судьи Александру Тупицкому.

В результате этой истории Владислав Дрегер стал владельцем этого завода, а 40% в нем получил Татьков, но не напрямую, а через своего знакомого юриста – Антона Яицкива.

Этот факт давно подтвердили правоохранители, которые ищут Татькова. Но теперь выяснилась и причастность к заводу Тупицкого, которого тоже представляет посредник – Борис Румак, которому в это время Тупицкий выдавал доверенность на управление своим авто.

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После прихода к власти Виктора Януковича у Владислава Дрегера начались проблемы, ведь он имел давний конфликт с сыном "легитимного" Александром Януковичем.

Против бизнесмена открыли ряд дел и он 3 года провел в СИЗО. Чтобы завод не отобрали, Дрегер свою долю "временно" оформил на Яицкива, но как выяснилось, навсегда попрощался с ней.

В разговорах с Дрегером Тупицкий предлагает ему 2 варианта решения вопроса завода – совместно с Татьковым его "попилить" или "натравить" СБУ на Татькова, мол, он поддерживает боевиков и ведет там бизнес, а затем взять с него деньги за урегулирование этого вопроса.

Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах – наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этому вопросу?

– заявил Александр Тупицкий.

Коррупция Александра Тупицкого

Обсуждал с бизнесменом председатель КСУ и свой жизненный путь. В частности, жаловался на то, какой же плохой была его работа до Конституционного Суда. Мол, негде было взятки брать.

"Меня отправили в Днепропетровск, где я просидел на "подсосе". Потому что Днепропетровск – там только такие реестры, что х*й копейку кто дает – все идет вверх и уже сверху все эти реестры сводятся, такая ситуация", – жаловался Тупицкий.

Тогда бывший судья КСУ Вячеслав Овчаренко предложил ему пойти в Конституционный Суд, а Виктору Януковичу – кандидатуру Тупицкого.

Кроме того, Александр Тупицкий рассказал, что еще в 2013 году Овчаренко предупреждал, что его готовят на голову КСУ. Это произошло уже после побега Виктора Януковича – в 2019 году.