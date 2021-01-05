Правоохранители готовы провести следственные действия с экс-работником белорусских спецслужб Игорем Макаром. Именно он обнародовал аудиозаписи, на которых эти спецслужбы обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета.

Обличителя пригласили в Украину

Правоохранители хотят получить дополнительную информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Сейчас распорядитель аудиозаписи находится в одной из стран Евросоюза. Поэтому для него подготовили приглашение в Украину. Мужчина получит статус свидетеля, и ему обеспечат охрану.

Мужчина получит статус свидетеля, и ему обеспечат охрану. Кроме того, сформировали группу из правоохранителей, которые могут вскоре поехать к обличителю.

Также в полиции отметили, что дело о "белорусском следе" касается только заказчиков убийства. Над этими материалами работают в отдельном уголовном деле. Однако решение об исполнителях будет принимать суд.

Правоохранители напомнили, что якобы ранее следствие тоже говорило, что одним из мотивов преступления могла быть профессиональная деятельность Шеремета, который неоднократно критиковал белорусскую власть.

Обратите внимание! Правоохранители обвиняют в убийстве Шеремета военнослужащего Андрея Антоненко, медика Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь. Несмотря на возмущение общества за недостаточностью улик, в декабре всем продолжили меры предосторожности.

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