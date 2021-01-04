Сколько Украина заработала на платных камерах в СИЗО: Малюська назвал цифру
В украинских следственных изоляторах создали платные камеры. С момента начала их работы государство получило 2 миллиона гривен.
Деньги тратят на ремонт обычных камер в СИЗО. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в фейсбук.
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Малюська продемонстрировал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе. Ее себестоимость – 67 450 гривен.
Традиционно напоминаю: за этот ремонт уплачено 0 гривен налогоплательщиков,
– отметил министр.
Камера в Киевском изоляторе / Фото Денис Малюська
Камера после ремонта / Фото Денис Малюська
Платные камеры в СИЗО: что известно
- 8 мая в СИЗО Киева появились первые платные камеры. Чтобы находиться в такой камере сутки – надо заплатить 2 000 гривен. За неделю – 8 000 гривен, а за месяц – 12 000 гривен.
- Такие камеры через определенный период времени появились и в других городах. В частности, в Виннице, Житомире, Запорожье, Днепре, Николаеве и Одессе.
- Минюст в июле сообщил о том, что в СИЗО можно приобрести подарочный сертификат на пользование услугами платных камер.
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