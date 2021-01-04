В украинских следственных изоляторах создали платные камеры. С момента начала их работы государство получило 2 миллиона гривен.

Деньги тратят на ремонт обычных камер в СИЗО. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в фейсбук.

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Малюська продемонстрировал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе. Ее себестоимость – 67 450 гривен.

Традиционно напоминаю: за этот ремонт уплачено 0 гривен налогоплательщиков,

– отметил министр.



Камера в Киевском изоляторе / Фото Денис Малюська



Камера после ремонта / Фото Денис Малюська

Платные камеры в СИЗО: что известно