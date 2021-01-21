В Украине уже установили стоимость проезда по платным дорогам. Речь идет о шести дорогах, которые планируют передать в концессию. Но эксперты уверены, в самое ближайшее время ожидать в Украине появления платных дорог все же не стоит.

Сайт 24 канала рассказывает, насколько это удачная инициатива и чего от нее ожидать.

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Что такое концессия и сколько будет стоить проезд по платным дорогам

Прежде всего стоит напомнить, что концессия – это передача природных богатств или объектов, принадлежащих государству или общине, во временную эксплуатацию частным лицам, другим или иностранным фирмам. А сам концессионер берет на себя обязательства по созданию или управлению объектом.

То есть, те дороги, которые были выбраны ранее, просто передадут инвесторами, которые будут улучшать покрытие. В свою очередь, инвесторы получат государственные гарантии возврата значительной части тех средств, которые они вкладывают.

Сейчас в Украине нет концессионных дорог, но в 2018 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает строительство таких дорог.

В концессию хотят передать следующие автодороги:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).

В конце 2020 года Кабинет министров установил цены на проезд по дорогам, переданным в концессию. Да, отмечалось, что стоимость одного километра проезда на платной дороге будет зависеть от вида транспорта.

Все цены

Мотоциклы и легковые автомобили – 0,023 евро (78 копеек).

Грузовые авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн – 0,045 евро (1,53 гривны ).

Грузовые авто и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн – 0,133 евро (4,54 гривны).

Такая система давно действует во многих европейских странах, но о том, как она будет работать и удачная ли это идея вообще, мы расспросили у экспертов.

Что говорят о платных дорогах эксперты

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, заметил, что в Европе платные дороги существуют рядом с бесплатными. То есть, у водителя есть выбор ехать по платной или бесплатной дороге. Причем бесплатные дороги качественные, просто они имеют больше поворотов и перекрестков и скорость на них имеет больше ограничений.

Зато у водителей в Украине не будет выбора. Другой дороги кроме платной в них не будет. Стоит напомнить, что по состоянию на 2020 год акциз на бензин в Украине составил 0,2135 евро за литр, акциз на дизтопливо 0,1395 евро за литр. Покупая бензин, украинские водители платят акциз, который должен идти на ремонт дорог. То есть, отдавая дороги в концессию и заставляя водителей платить за проезд, власть взимает плату дважды за ремонт дорог. При этом качество ремонта остается крайне низкой. Вызывают сомнения, что концессионеры построят автобаны в Украине,

– говорит Хмелевский.

Он добавляет, что скорее всего они просто будут ремонтировать дороги, как это делается и сейчас. То есть, качественных дорог мы не получим, просто придется еще дополнительно платить за проезд. Введение платных дорог в таком виде в Украине приведет к росту стоимости проезда и товаров, которые перевозятся, что принесет большой вред экономике Украины.

Похожее мнение недавно выразил и Олег Назаренко, гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Он пояснил, что в ЕС есть право выбора: хочешь – платишь и едешь по прекрасной платной дороге, а хочешь – бесплатно едешь по бесплатной (худшего качества, но совершенно нормальной).

Боюсь, что у нас при наличии платной дороги полностью прекратят ремонт бесплатной и что возникнет "выбор": или платная дорога, или выбоины, преодоление которых под силу только танку,

– отметил эксперт.

Роман Хмиль, экс-глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины, в эфире Украинского радио сказал, что у нас количество машин на дорогах в 3-5 раз ниже, чем в Европе. А стоимость строительства одного километра дорог такая же. Соответственно, для того, чтобы дороги в Украине окупились сбором платы за проезд, цена за проезд за километр должна быть в пять раз выше, чем в Европе.

Концессия в европейских странах показала себя хорошо, когда нет требования обеспечить бесплатный проезд альтернативным маршрутом. В Украине законодательно требуется, что если какая-то дорога платная, то параллельно ей должен быть альтернативный бесплатный маршрут, которым могут проехать граждане. В странах, где такое законодательство, как у нас, концессии не работают,

– отметил Роман Хмиль

В общем, чтобы концессионная дорога окупила себя, нужно будет 25-30 лет. В других странах концессионные дороги составляют лишь 1% от всех автосети. Эксперты уверены, что в ближайшее время не стоит ожидать бума на строительство концессионных дорог, а трафик в Украине недостаточно большой, чтобы позволить быстро окупить такие дороги.