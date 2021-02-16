Заменить лампы и выключить телевизор из розетки: как платить за электроэнергию меньше
Ежедневно люди потребляют электроэнергию, часто непрерывно. В то же время подсчитывают ее стоимость раз в месяц.
Источник:24 канал
Электрическое снабжение можно экономить и дело не только в платежках. Подробнее – в материале журналистов.
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Что такое электроэнергия
Электроэнергия – это результат сжигания ископаемых ресурсов земли:
- угля;
- горючих сланцев;
- нефти;
- природного газа.
Не надо объяснять, что для нашей планеты это не на пользу. А экономия киловатт поможет сохранить как природу, так и деньги.
Как экономить электроэнергию
К экономному потреблению электроэнергии надо подходить комплексно. Прежде всего необходимо заменить лампы на энергосберегающие.
Как экономить электроэнергию / Фото Getty Images
Выключенный телевизор также потребляет электрическую энергию. Подключенный к сети, даже если вы его не смотрите, потребляет примерно 25 ватт в сутки – это немного меньше, чем он использует электроэнергии включенным.
Сэкономить на холодильнике
Чтобы сэкономить на постоянно включенном холодильнике необходимо:
► разместить прибор как можно подальше от плиты;
► беречь от прямых солнечных лучей;
► не ставить в него горячие или даже теплые блюда.
Такие мелкие бытовые приборы, как электрочайник, фен, утюг, микроволновка или гриль – приборы, которые генерируют тепло, используют больше всего. Рекордсмен среди них – электрочайник. Только за час потребляет 2,5 киловатт.
Электрочайник больше всего потребляет энергии / Фото Getty Images
Рациональное использование посуды
Нужно задуматься и о рациональном использовании посуды. То есть кастрюли подбирать по размеру конфорки, а духовку выключать до завершения приготовления – это позволит использовать накопленное тепло.
Если вы пьете 1 – 2 чашки кофе, не нужно в чайнике греть литр воды,
– отметил экоактивист Сергей Шум.
Стиральная машина может использовать меньше электроэнергии, если выбирать режимы с минимальной температурой стирки. Не надо оставлять в розетке и зарядные устройства, которыми мы ежедневно пользуемся.
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Ведь оставленные в розетке они также используют дополнительную энергию. Выключенный свет в пустых комнатах также уменьшит финальные цифры на счетчике.
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