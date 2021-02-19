В Украине эстетическая медицина и пластические операции становятся все более востребованными. В частности, даже существует мода на некоторые процедуры.

Врач эстетической медицины Дмитрий Галкин в интервью рассказал об особенностях пластической хирургии. Ответы на самые распространенные вопросы об этой профессии – читайте в материале.

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Сколько нужно учиться, чтобы стать профессионалом

В медицине надо учиться постоянно. Не бывает такого, что ты что-то выучил и будешь знать это всегда. Постоянно меняются методики, технологии и надо знать об этих изменениях. С 1 курса медицинского университета до первой собственной операции проходит примерно 10–11 лет.



Дмитрий Галкин / Фото 24 канала

К пластическим хирургам обращаются люди с низкой самооценкой

Это абсолютная неправда. Пластическая хирургия эстетической медицины – это не только большие губы или грудь, но и реконструктивная хирургия. В частности, это могут быть:

обширные травмы и их последствия;

врожденные пороки;

борьба с возрастными изменениями;

изменение внешнего вида тела после родов.

Это лишь желание быть красивым и соответствовать образу, который человек себе представляет.

Какие процедуры чаще всего делают мужчины

В последнее время мужчин стало гораздо больше. Они начали ухаживать за своей внешностью и телом. Процедуры, которые они выбирают, разные. Первостепенно это липосакция или липоскульптурирование, борьба с возрастными изменениями и интимная пластика.

Часто ли мужчины приводят женщин на прием

Наверное, наоборот: женщины приводят своих мужчин.

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Существует ли мода на какие-то эстетические процедуры или операции

Мода всегда существует, но необходимо понимать, как ее формируют. Если компания-производитель создает какой-то новый имплант или препарат, то он обязательно становится модным. Вторая составляющая – это когда специалисты начинают осваивать новые методики. Со временем они становятся доступными и это тоже определенная мода.

Однако она меняется. Наиболее популярными процедурами являются контурная пластика губ и увеличение или коррекция формы груди.



Контурная пластика губ / Фото Unsplash

Почему девушки после пластических операций похожи друг на друга

Это происходит потому, что есть определенные каноны красоты. Мы изучаем пропорцию тела, лица или особенности каких-то черт, ведь там есть определенные стандарты.

Когда мы работаем по этим стандартам, то рано или поздно приходим к какой-то универсальной внешности.

Однако если говорить по опыту, то со временем ты начинаешь иногда выходить за пределы канонов красоты и видеть в каждом человеке его особенность.

Отказывали ли вы в операции, потому что считали ее ненужной

Иногда мы отказываем, но не потому, что это не нужно. Во-первых, иногда врач не может выполнить желаемого запроса из-за определенных анатомических особенностей или это может нанести вред здоровью.

Во-вторых, цель операции имеет большое значение. Когда мы видим девушку, которая говорит, что хочет определенный размер груди и думает, что это как-то изменит ее жизнь, то необходимо понимать, что это не является правильной целью операции. В таких случаях мы отказываем. По крайней мере, рассказываем в чем проблема и пытаемся объяснить, что это ничего не изменит.

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Пластическая хирургия – это дорого

Услуги пластической хирургии являются дорогостоящими, но доступными. Она не может быть дешевой, если использовать материалы, которым доверяешь, и работать с качественными инструментами. Однако это не такие большие деньги, поэтому услуги доступны для многих людей.

Почему вы выбрали эту профессию

На самом деле у меня не было выбора, потому что я рос в семье медиков. Дома постоянно общались о медицине. Вокруг также было много специализированной литературы. Хотя когда-то я рассказывал всем, что буду машинистом, но каждый день делал инъекции своему желтому мишке.



Дмитрий Галкин / Фото 24 канала

Что больше всего нравится в профессии

Довольный взгляд и улыбки пациентов.

Что больше всего раздражает

Непрофессионализм коллег и желание легко заработать деньги.