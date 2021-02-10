Чи планує Зеленський створювати свою телемережу: в ОП розкрили деталі
Володимир Зеленський не збирається створювати власний телеканал чи телевізійну мережу. За інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, це питання взагалі не стоїть.
Источник:НВ
Тимошенко підкреслив, що президент Зеленський не прагне будувати свої канали.
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Заступник керівника ОП пояснив, що Банкова надає інформацію про свою діяльність усім каналам.
І сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати у своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть,
– сказав він.
Чи говорив Зеленський з Медведчуком
Кирило Тимошенко також спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито вів переговори з Віктором Медведчуком напередодні закриття ZIK, NewsOne і "112 Україна".
Якихось перемовин з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую,
– зазначив заступник голови Офісу Президента.
Що цьому передувало
Раніше джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що, починаючи з жовтня 2019 року, команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.
Офісу Зеленського нібито вдалося домовитися про те, що:
- медіагрупа не критикує особисто президента;
- Банкова отримала право частково схвалювати гостей в студії ZIK, NewsOne і "112 Україна", посилаючи їм список дозволених і невгодних спікерів.
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Що відомо про заборону каналів Медведчука
- РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна". Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.
- Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.
- А от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі заявив, що підстав, аби припинити мовлення каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", було вдосталь ще у 2018 році, тобто за президентства Петра Порошенка.
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