НАПК в коем случае не планирует раскрывать банковскую тайну. Речь идет прежде всего о создании реестра номеров счетов и банковских сейфов.

Ранее в Украине решили создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных банковских сейфов. В то же время антикоррупционные органы должны получить к нему доступ.

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В профильном комитете Рады сделали вывод, что голова НАПК Александр Новиков таким образом намерен ликвидировать банковскую тайну как данность.

Как создание такого реестра объясняет сам Новиков

По словам главы НАПК, вышеуказанная стратегия предусматривает создание реестра только номеров. Зато никакой фиксации движения денег не будет. К тому же реестр является закрытым.

"Это облегчит жизнь миллионам декларантов, которые вручную вводят все номера счетов. И обезопасит их от претензий правоохранительных органов, потому что кто-то может забыть указать счет", – убеждает Новиков.

Он отметил, что во всех цивилизованных странах такие реестры счетов созданы.

Также Новиков привел конкретный пример, почему следует создавать такие реестры:

расследуют уголовное производство в отношении человека, живущего за счет незаконного обогащения и воровства;

хотя и дело открыли, но привлечь к ответственности невозможно;

в таком случае полиция никогда не найдет счетов, на которых лежат деньги этого человека;

наличие реестра счетов позволяет вернуть полученное преступным путем государству или пострадавшему.

Новиков также сообщил, что сегодня антикоррупционные органы имеют доступ к счетам. Но лишь к тем, которые нашли.

Также с 2019 года в реестр деклараций лиц, занимающих особо ответственное положение, вносят информацию о предприятиях, которые они фактически контролируют. Но надо сказать, что министры и народные депутаты – очень забывчивы,

– подчеркнул он.

Поэтому при полной проверке антикоррупционные органы смогут:

видеть, соответствуют ли данные декларации действительности,

находить компании, которые чиновник реально контролирует.

привлекать к ответственности в случае, если информацию скрыли.

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"Этот же механизм следует внедрить в законы О государственных закупках. Министерство юстиции это должно обеспечить", – констатировал Новиков.