Владимир Зеленский не собирается создавать собственный телеканал или телевизионную сеть. По информации заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, этот вопрос вообще не стоит.

Тимошенко подчеркнул, что президент Зеленский не стремится строить свои каналы.

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Заместитель руководителя ОП объяснил, что Банковая предоставляет информацию о своей деятельности всем каналам.

И надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. В отношении строительства какой телевизионной сети вообще вопрос не стоит,

– сказал он.

Говорил ли Зеленский с Медведчуком

Кирилл Тимошенко также опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы вел переговоры с Виктором Медведчуком накануне закрытия ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую,

– отметил заместитель главы Офиса Президента.

Что этому предшествовало

Ранее источник НВ в окружении Зеленского сообщал, что, начиная с октября 2019 года, команда президента пыталась договориться с Медведчуком, а переговорщиком от Банковой выступал именно Кирилл Тимошенко.

Офису Зеленского якобы удалось договориться о том, что:

медиагруппа не критикует лично президента;

Банковая получила право частично одобрять гостей в студии ZIK, NewsOne и "112 Украина", посылая им список разрешенных и неугодных спикеров.

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Что известно о запрете каналов Медведчука

СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина". В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

А вот министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что оснований, чтобы прекратить вещание каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", было достаточно еще в 2018 году, то есть при президентстве Петра Порошенко.

Подробно о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", и как россияне финансировали каналы Медведчука – читайте в материале 24 канала.