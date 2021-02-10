Планирует ли Зеленский создавать свою телесеть: в ОП раскрыли детали
Владимир Зеленский не собирается создавать собственный телеканал или телевизионную сеть. По информации заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, этот вопрос вообще не стоит.
Источник:НВ
Тимошенко подчеркнул, что президент Зеленский не стремится строить свои каналы.
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Заместитель руководителя ОП объяснил, что Банковая предоставляет информацию о своей деятельности всем каналам.
И надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. В отношении строительства какой телевизионной сети вообще вопрос не стоит,
– сказал он.
Говорил ли Зеленский с Медведчуком
Кирилл Тимошенко также опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы вел переговоры с Виктором Медведчуком накануне закрытия ZIK, NewsOne и "112 Украина".
Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую,
– отметил заместитель главы Офиса Президента.
Что этому предшествовало
Ранее источник НВ в окружении Зеленского сообщал, что, начиная с октября 2019 года, команда президента пыталась договориться с Медведчуком, а переговорщиком от Банковой выступал именно Кирилл Тимошенко.
Офису Зеленского якобы удалось договориться о том, что:
- медиагруппа не критикует лично президента;
- Банковая получила право частично одобрять гостей в студии ZIK, NewsOne и "112 Украина", посылая им список разрешенных и неугодных спикеров.
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Что известно о запрете каналов Медведчука
- СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина". В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
- А вот министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что оснований, чтобы прекратить вещание каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", было достаточно еще в 2018 году, то есть при президентстве Петра Порошенко.
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