Планирование отпусков весной и летом 2021 года может быть затруднено из-за пандемии коронавируса. Многие страны продолжают вводить или продолжать локдауны. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина предложила три варианта развития событий.

Источник: ТСН

Как Стефанишина рассказала в интервью, выбор стран для путешествий в любом случае будет ограничен.

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Сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие,

– сообщила Стефанишина.

Часть из предложенных гражданам стран относится к Евросоюзу. Итак, планировать заранее поездки туда уже невозможно.

Чем ниже будет уровень заболеваемости, тем быстрее откроют границы

Второй вариант: в Украине существенно снизится уровень заболеваемости COVID-19, так больше стран смогут открыть для украинцев свои границы.

Согласно третьему варианту, доступ в другие страны будет гарантировать наличие протикоронавирусной вакцины в Украине.

К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине,

– заверила Стефанишина.

Госавиаслужба утвердила перечень доступных стран

Отметим, что в конце января Госавиаслужба утвердила перечень стран, куда смогут попасть граждане Украины летом 2021 года. В списке – 29 государств.



Куда смогут улететь летом украинцы / Источник Госавиаслужба / Инфографика 24 канала