Как планировать отпуск во время пандемии: сценарии от вице-премьера Стефанишиной
Планирование отпусков весной и летом 2021 года может быть затруднено из-за пандемии коронавируса. Многие страны продолжают вводить или продолжать локдауны. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина предложила три варианта развития событий.
Источник: ТСН
Как Стефанишина рассказала в интервью, выбор стран для путешествий в любом случае будет ограничен.
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Сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие,
– сообщила Стефанишина.
Часть из предложенных гражданам стран относится к Евросоюзу. Итак, планировать заранее поездки туда уже невозможно.
Чем ниже будет уровень заболеваемости, тем быстрее откроют границы
Второй вариант: в Украине существенно снизится уровень заболеваемости COVID-19, так больше стран смогут открыть для украинцев свои границы.
Согласно третьему варианту, доступ в другие страны будет гарантировать наличие протикоронавирусной вакцины в Украине.
К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине,
– заверила Стефанишина.
Госавиаслужба утвердила перечень доступных стран
Отметим, что в конце января Госавиаслужба утвердила перечень стран, куда смогут попасть граждане Украины летом 2021 года. В списке – 29 государств.
Куда смогут улететь летом украинцы / Источник Госавиаслужба / Инфографика 24 канала
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