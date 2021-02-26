План Украины по Донбассу перенесли на неопределенный срок
Реализацию "Плана совместных шагов" относительно оккупированных территорий Донбасса переносят на неопределенный срок. Главная причина – проведение там местных выборов сегодня нереально. Ранее голосование планировали на 31 марта 2021 года.
Источник:УНН
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, на прошлой встрече в политической подгруппе обсуждали этот вопрос.
Актуально Украина будет защищаться силой, если Россия начнет масштабную агрессию, – Кравчук
Детали заявления Арестовича
Он отметил, что во время встречи в ТКГ обсуждали только вопрос переноса, а "о конкретных сроках пока не говорилось".
Мы готовы в любое время продвигаться, при условии, если они выполнят наш план, выполнят безопасную часть. Тогда можно будет говорить о выборах. Дату выборов назначить не сложно – сложно провести демилитаризацию, которая является первым пунктом и минских соглашений, и Плана совместных шагов,
– подчеркнул Арестович.
План совместных шагов по Донбассу: главное
- В ноябре 2020 года украинская делегация в ТКГ представила "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 основных пунктов.
- В частности, следует вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Украины в начале 2021 года.
- Россия должна прекратить выдавать российские паспорта на оккупированной территории, а Украина – восстановить контроль над своим участком украинско-российской границы.
- На Донбассе увеличится численность миссии ОБСЕ в 4 раза. И только после этого на оккупированных территориях пройдут местные выборы.
- Но Россия заявила, что это противоречит Минским договоренностям.
План Украины по Донбассу: 5 основных шагов / Инфографика 24 канала
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