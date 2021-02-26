Реализацию "Плана совместных шагов" относительно оккупированных территорий Донбасса переносят на неопределенный срок. Главная причина – проведение там местных выборов сегодня нереально. Ранее голосование планировали на 31 марта 2021 года.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, на прошлой встрече в политической подгруппе обсуждали этот вопрос.

Актуально Украина будет защищаться силой, если Россия начнет масштабную агрессию, – Кравчук

Детали заявления Арестовича

Он отметил, что во время встречи в ТКГ обсуждали только вопрос переноса, а "о конкретных сроках пока не говорилось".

Мы готовы в любое время продвигаться, при условии, если они выполнят наш план, выполнят безопасную часть. Тогда можно будет говорить о выборах. Дату выборов назначить не сложно – сложно провести демилитаризацию, которая является первым пунктом и минских соглашений, и Плана совместных шагов,

– подчеркнул Арестович.

План совместных шагов по Донбассу: главное

В ноябре 2020 года украинская делегация в ТКГ представила "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 основных пунктов.

Он состоит из 5 основных пунктов. В частности, следует вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Украины в начале 2021 года.

в начале 2021 года. Россия должна прекратить выдавать российские паспорта на оккупированной территории, а Украина – восстановить контроль над своим участком украинско-российской границы.

На Донбассе увеличится численность миссии ОБСЕ в 4 раза. И только после этого на оккупированных территориях пройдут местные выборы.

Но Россия заявила, что это противоречит Минским договоренностям.



План Украины по Донбассу: 5 основных шагов / Инфографика 24 канала