План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования войны на Донбассе готов. Его начнут воплощать тогда, когда Россия на него отреагирует.
Источник:Укринформ
План создала Украина вместе с западными партнерами. Роль России – либо одобрить его, либо заявить открыто, что не хочет мира.
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Обсуждения в нормандском формате
О том, что план уже готов, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", которую организовало Немецкое общество внешней политики.
Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска",
– рассказал Ермак.
Ермак пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", которые предложили Германия и Франция. Как надеется глава Офиса Президента, его вскоре обсудят на видеоконференции в нормандском формате. Это должно произойти через неделю-другую.
Документ, который создали, соответствует нормам международного права. По его словам, если Россия не соглашается на прописанный сценарий, то это означает, что она не хочет окончания войны.
Предварительный план совместных шагов по Донбассу
- В ноябре 2020 года украинская делегация в ТКГ уже представляла подобный документ. Речь идет о "Плане действий по Донбассу".
- Он насчитывает 5 основных пунктов.
- Речь идет в частности о том, что для урегулирования ситуации стоит вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Украины.
- Россия также должна прекратить выдачу российских паспортов на оккупированной территории.
- Украина в свою очередь должна восстановить контроль над участком границы.
Каким был предыдущий план по урегулированию ситуации на Донбассе / инфографика 24 канала
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