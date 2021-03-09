Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования войны на Донбассе готов. Его начнут воплощать тогда, когда Россия на него отреагирует.

План создала Украина вместе с западными партнерами. Роль России – либо одобрить его, либо заявить открыто, что не хочет мира.

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Обсуждения в нормандском формате

О том, что план уже готов, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", которую организовало Немецкое общество внешней политики.

Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска",

– рассказал Ермак.

Ермак пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", которые предложили Германия и Франция. Как надеется глава Офиса Президента, его вскоре обсудят на видеоконференции в нормандском формате. Это должно произойти через неделю-другую.

Документ, который создали, соответствует нормам международного права. По его словам, если Россия не соглашается на прописанный сценарий, то это означает, что она не хочет окончания войны.

Заметим. Недавно Ермак заявил: работа Трехсторонней контактной группы фактически заблокирована. Все из-за деструктивной позиции России.

Предварительный план совместных шагов по Донбассу

В ноябре 2020 года украинская делегация в ТКГ уже представляла подобный документ. Речь идет о "Плане действий по Донбассу".

Он насчитывает 5 основных пунктов.

Речь идет в частности о том, что для урегулирования ситуации стоит вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Украины.

Россия также должна прекратить выдачу российских паспортов на оккупированной территории.

Украина в свою очередь должна восстановить контроль над участком границы.



Каким был предыдущий план по урегулированию ситуации на Донбассе / инфографика 24 канала