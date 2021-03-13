Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяное вождение
Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в документе говорится об увеличении штрафов за пьяное вождение.
Источник:Офис президента
Верховная Рада приняла этот закон еще 16 февраля 2021 года. Теперь его подписал и президент.
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Закон предусматривает увеличение штрафов за
- нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами;
- несоблюдение ограничений скорости движения;
- проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения;
- оставление места дорожно-транспортного происшествия;
- управление транспортным средством человеком, не имеющим соответствующих документов на право вождения.
О чем еще говорится в документе
- Им ужесточили административную ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.
- Усилена ответственность теперь будет и за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
- Документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным приобщением этих материалов к протоколу об административном правонарушении.
- Кроме того, полиция может остановить транспорт для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или по употреблению лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции.
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Ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения / инфографика 24 канала
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