Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в документе говорится об увеличении штрафов за пьяное вождение.

Верховная Рада приняла этот закон еще 16 февраля 2021 года. Теперь его подписал и президент.

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Закон предусматривает увеличение штрафов за

нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами;

несоблюдение ограничений скорости движения;

проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения;

оставление места дорожно-транспортного происшествия;

управление транспортным средством человеком, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

О чем еще говорится в документе

Им ужесточили административную ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.

Усилена ответственность теперь будет и за управление транспортными средствами , речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

, речными, морскими или маломерными судами Документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным приобщением этих материалов к протоколу об административном правонарушении.

с обязательным приобщением этих материалов к протоколу об административном правонарушении. Кроме того, полиция может остановить транспорт для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или по употреблению лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции.

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Обратите внимание! В конце ноября 2020 года в Украине начали действовать новые правила дорожного движения. А в конце января 2921 года в Киеве начали устанавливать новые дорожные знаки.

Ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения / инфографика 24 канала