В разных странах мира каждый год паводки уносят жизни сотен и даже тысяч людей. Такие природные катастрофы являются серьезной проблемой для жителей этих местностей. Однако иногда не только реки представляют угрозу затопления.

В город может прийти совсем нестандартное наводнение, например, вследствие аварии на предприятии. Так случилось в одном из районов Лондона в XIX веке. Тогда жертвами цунами из пива стали 9 человек.

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Что известно о пивоварне

Пивоварня Horse Shoe Brewery или же" подкова", на месте которой произошла трагедия, появилась в Лондоне еще в 1764 году. Ее открыли в одном из современных районов центрального Лондона – Вест-Энд.

Доходы в пивоварне были одними из самых высоких среди подобных предприятий, ведь за год она выпускала более 6 миллионов литров пива. В конце 1809 года производство приобрел пивовар и предприниматель Генри Меу, а компания сменила название на Meux and Company. Несмотря на это, местные жители продолжали между собой называть здание "Подковой", ведь ее форма и в самом деле напоминала лошадиную "обувь".



Дом на улице Tottenham Court Road до катастрофы / Фото Wilkinson

Пиво выдерживали в гигантских бочках

Владельцы компаний и опытные пивовары того времени любили устанавливать гигантские бочки для выдержки хмельного напитка. Иногда их размеры по-настоящему впечатляли. Некоторые из таких бочек могли вмещать до 3 миллионов литров пива.

Несмотря на то, что на этом лондонском производстве емкости были ближе к стандартам и в среднем достигали 6,5 метров в диаметре и 18 метров высотой, это не смогло предотвратить катастрофу.

Как случился пивной потоп

Новый владелец компании научил своих работников варить невиданный доселе вид напитка – смешанный портер со светлым пивом. Такую новинку англичане очень полюбили, поэтому предприятие стремительно развивалось. Это происходило до тех пор, пока по их вине город не накрыло пивное цунами.

На одной из бочек 17 октября 1814 года, где хранился портер 10-месячной выдержки, треснуло скрепляющее кольцо. Такие неприятности случались на предприятии довольно часто, поэтому особого внимания не уделили. К тому времени треснувший обруч никогда не приводил к авариям с серьезными последствиями, однако на этот раз все было по-другому.

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В тот же вечер именно эта бочка с треском разлетелась вдребезги. Обломки, которые отбросило от бешеного давления, пробивали соседние емкости и даже крышу здания. В тот же миг 5-метровая волна цунами из пива снесла стену пивоварни и хлынула на улицы города.



Гравюра XIX век с изображением пивного потопа / Фото Historic UK

Какими были последствия потопа

Через несколько секунд около 2 миллионов литров пива разрушили близлежащие домики и затопили первые этажи и подвалы домов. В то же время пивной потоп унес жизни 9 человек, среди которых было 3 малых детей. Большинство из них утонули. Некоторых мощная волна сбила с ног, и они погибли в результате удара.

Бешеный пивной поток снес стену соседнего паба, где в то время работала юная девушка. Впоследствии ее нашли под завалами без признаков жизни. Спасатели долгое время доставали из-под руин пострадавших. Одному из таких не удалось выжить в госпитале. Он наглотался портера и умер от алкогольного отравления.

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Кого признали виновным

Ущерб от трагедии оценили в 400 тысяч фунтов стерлингов. Здания восстанавливали благотворительные организации при содействии вкладов лондонских пивоваров. Впоследствии дело рассмотрели в суде, однако никому из собственников и сотрудников не предъявили обвинения.

Присяжные сочли катастрофу следствием действия непреодолимой силы и приравняли ситуацию к несчастному случаю и стихийному бедствию. Впоследствии также признали, что пивоварня понесла гораздо больше убытков, чем город.



Пивной потоп в Лондоне / Фото WordPress

Впоследствии власти даже удовлетворили просьбу владельца предприятия о возмещении налога, внесенного за утраченные хмель и солод. Вскоре "Подкова" возобновила производство и продолжала работать до ХХ века.

Вместо пивоварни – театр

В это время с большой скоростью начал разрастаться сам город. Поэтому компания оказалась в пределах исторического центра Лондона. Из-за этого владельца попросили найти новое место для производства, а вместо пивоварни в 1929 году предстал знаменитый сегодня театр "Доминион". На сегодня в нем проходят такие известные мировые спектакли, как "Лебединое озеро", "Бриолин", "Красавица и чудовище", "Собор Парижской Богоматери" и другие.



Театр "Доминион" в Лондоне / Фото Theatrecrafts

Теперь об этой катастрофе каждый год вспоминает лондонский паб Holborn Whippet. Там 17 октября можно заказать специально сваренный "паводковый" портер. Этот напиток назван в честь жертвы потопа Элеонор Купер – той же девушки, которая погибла, работая в местном пабе, под обломками стены, которую снесла волна портера.

Были ли еще похожие случаи

Похожие случаи происходили на многих производствах алкогольных напитков. Сейчас известно о 2 идентичных авариях, которые случились в конце XVIII века на Лондонской пивоварне Whitbread. Однако тогда пострадали лишь жители самого предприятия – крысы. Они массово разбегались по городу под воздействием хмельного напитка.

Такая же ситуация была в истории английской пивоварни Biggs's brewery. К счастью, тогда никто серьезно не пострадал, а люди даже помогали работникам завода спасти пиво и черпали его с улиц ведрами.

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Известны и случаи, когда сотрудники компаний намеренно смешивали пиво, которое вытекло из их чанов, с мыльной водой. Это все делали лишь ради того, чтобы у людей не возникло соблазна выпить хмельного непосредственно с земли.

Другие аварии с алкоголем

Однако иногда жертвами таких катастроф могут быть и десятки людей. В 1919 году авария с алкоголем произошла на Бостонском заводе Purity Distilling Company. Тогда причиной смертей стало не пиво, а ром.

Вследствие разрушения стального резервуара, полностью наполненного кормовой патокой для изготовления напитка, улицы накрыло более 8 миллионами литров жидкости. Тогда в Бостоне погиб 21 человек, еще 150 – травмировались. Теперь эту трагедию называют Большим сахарным паводком.