Война открыла глаза на то, что было скрыто за фасадом мирной жизни годами.

Эксклюзивно для сайта 24 канала

Случайная встреча на рынке с бывшей коллегой. Всего пару слов друг другу как повторяющиеся подачи теннисе – как ты, где ты, как ребенок – и такие же весьма лаконичные ответы. Погода не способствует долгой беседе. И неожиданный итог разговора с ее стороны: "Хорошо, что родили до войны, успели. Сейчас бегали, искали бы, где сделать аборт".

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Домохозяйки Луганска

Конечно, в тех семьях, где было и до войны четкое распределение ролей на мужские и женские, роли остались такими и после. Мужчина продолжил обеспечивать семью, женщина продолжила заниматься домом и детьми и, может быть, работать, но весьма условно и для себя. Это вообще любимое выражение многих мужчин: "На колготки себе зарабатывает, а я даже не вникаю, что она на работе делает". Вроде того, что львиная доля семейных доходов лежит на мужчине, а женщина работает только для самореализации и общения с подругами за чаем в перерыве.

Но это весьма счастливая формула, если мужчина оказался способен обеспечивать, если сохранил прежнее место работы или нашел что-то аналогичное. Такой алгоритм более чем счастливый – деньги зарабатывает мужчина, женщина занимается домом. Очень часто за этим глянцевым фасадом стоит весьма существенная женская профессиональная неустроенность.

До 2014 года у нее работа была, но после как-то не сложилось. И за этим имиджем жены-домохозяйки стоит желание работать, но полное отсутствие таких возможностей. "Я смотрела вакансии. И что я вижу – идти на полный день за 7000 рублей?" Здесь очень много нюансов – желание работать по профессии и зарабатывать и понимание того, что шесть лет дома тоже не прошли даром. Вряд ли с таким "послужным списком" удастся найти что-то подходящее. Поэтому и поддерживается имидж успешной домохозяйки, у которой дом-дети-кухня верх жизненных интересов.

Как война развела много семейных пар

Совершенно неожиданным во многих семьях оказалось, что от мужчины в мирной жизни и мужчины в зоне военного конфликта ждут разных вещей – не только денег и продуктов, но и решений, защиты, опоры. И здесь оказалось, что во многих семьях произошел разлом именно по этой причине. Как-то работать в офисе мужчина мог, мог обеспечивать семью там, где все было предельно понятно, но принимать решения, таскать воду, разводить огонь он оказался не способен. И оказывалось, что война открывала глаза на то, что было скрыто за фасадом мирной жизни годами. У кого-то не оказывалось должных волевых качеств, кто-то сам нуждался в поддержке…

Разводы после 2014 года шли вполне автоматически по инициативе женщины.

Хотя тоже странно – наряду с этим были семьи, где женщины вполне осознанно брали на себя все мужские функции, считая, что мужчине сложно и без того. Кто-то тянул на себе дом и работал, давая мужчине присмотреться и разобраться, кто-то считал, что важнее просто наличие мужчины в доме, чем его какая-то активность в быту. Были и те, кто работал буквально за троих, в то время как мужчина готовил обеды дома и встречал из школы детей. Но пройдя этот период, такие семьи становились только прочнее.

В семье нескольких знакомых мужчины ждали, пока жены работали. И такая роль диванного мужа вполне устраивала всех: он дома, доходов вкупе с украинской пенсией мамы с натяжкой хватает на жизнь. И здесь крылась та самая загадочная составляющая прочной семейной жизни: кто-то разводился, потому что не нашел в муже мужских качеств, которые нашел с избытком в себе, а кто-то пересказывал в ролях, как муж остеклил выбитые окна и таскал сумки, чтобы прокормить семью. И вместе с этим появились дистанционные семьи, которые существуют на протяжении последних шести лет – муж где-то, жена с детьми. Бывает и наоборот. И это, как ни странно, не повод для развода.

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Неожиданно выигрышными стали казаться те мужские качества, которые не играли никакой роли до 2014 года. Это навыки выживания, забота о семье.

До событий 2014 года знакомый водитель казался обычным… неудачником. Вшестером они ютились в двухкомнатной квартире. Никаких шансов на расширение жилплощади не было. Жили с копейки. Не уехали только потому, что на выезд такой большой семьи просто не было денег. И именно летом 2014 года этот мужчина с его невысоким ростом, акцентом и средним образованием в глазах многих женщин, оставшихся в этой многоэтажке, открылся иначе – сильный, молчаливый, выносливый. Соорудил для всей семьи кровати у лифта, где не было окон. Таскал дрова, и они готовили еду прямо там, между этажами, потому что печи в их доме были электрическими. И не просто готовили – они кормили всех, кто поднимался к ним на запах. После того лета он так и остался тем самым водителем, невысоким и далеко не симпатичным. Но все женщины уже видели его иначе, а на фоне него иначе и своих мужчин.

На что способны женщины в условиях войны?

Неожиданно, но во многих семьях принимали решение, что выезжать на заработки должна женщина. Мужчина оставался дома с детьми и хозяйством. Не типичное решение, но семья при этом сохранялась.

Намного сложнее оказалось там, где женщина одна воспитывала детей, и рассчитывать кроме себя ей было не на кого. И здесь решение уехать, работать, искать средства к существованию было просто единственным. И если и до всех событий осознание своей роли кормильца семьи было, дальше было не сложно – да, менялась работа, но роль единственного мужчины в семье в лице женщины оставалась, потому что другого варианта просто не было.

Знакомая рассказывала, как начала торговать на рынке в России, когда поняла, что их отпуск по причине войны затягивается. В съемной квартире ее ждали мать и дочь, за жилье нужно было платить. И она торговала на огромном вещевом рынке, хотя еще месяц назад в Луганске была вполне уважаемым медицинским представителем. Другая знакомая в таком же затянувшемся отпуске с сыном пошла по санаториям наниматься кем придется – хоть за еду. И им дали тогда жилье и работу. Работа, конечно, была адской, но сын был с ней, денег на руки выходили копейки, но, главное, она смогла прожить там несколько месяцев.

Наблюдая за такими женщинами, удивляет то, на что способна женщина в безвыходном положении. Буквально на все, чтобы накормить ребенка. И здесь уже речь идет не о высоких словах из книги, а о самом просто приложении сил, чтобы ребенок дома был сыт.

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Я видела тех, кто открывал свои модули на рынке, не имея времени рефлексировать о потерянных с войной должностях. Видела тех, кто шел наниматься на военные объекты хоть кем все по той же причине – ни о каких идеях и речи не было: дома ждали дети. Видела женщин, занимающихся контрабандой и таскавших тачки через мост. Встречала женщин, сутки которых не имели границ все по той же причине – они рассчитывали только на себя. Как ни странно, почти все такие женщины смогли выкарабкаться. Задела сил хватало ровно на то, чтобы поставить детей на ноги. Конечно, после таких подвигов матери надобности в мужчине рядом не было уже никакой – зачем? В который раз женщина доказывала, что может все сама – и родить, и воспитать, и накормить, и коня на скоку остановить.