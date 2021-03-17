Напередодні повітряний простір України порушив гелікоптер, що прилетів з Росії. 17 березня особовий склад підрозділів десантно-штурмових військ провів заходи з бойової підготовки. У ЗСУ показали, що резерви напоготові і дадуть відсіч повітряному десанту противника.

Про мету навчань розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Він зауважив, що подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня.

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Десантники тренуватимуться із залученням авіації

Мета – підтримати навички та злагодженість військових, які несуть службу на півдні України.

Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону,

– повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На цьому заходи з підготовки не завершились. Незабаром десантники тренуватимуться із залученням інженерних підрозділів, артилерії та авіації.

Дивіться відео з навчань / Відео Командування об'єднаних сил ЗСУ

Вертоліт з Росії залетів на українську територію

Зазначимо, що 16 березня прикордонники неподалік Краснопілля, що на Сумщині, виявили вертоліт, що прилетів з Росії. Гвинтокрил залетів на територію України на 50 метрів. ДПСУ направила лист до російської сторони з вимогою пояснити, чому вертоліт перетнув кордон.



У Повітряних силах ЗСУ зауважили, гелікоптер дійсно був на цій ділянці кордону. Проте пів сотні метрів – занадто мала відстань, аби її можна було зафіксувати.