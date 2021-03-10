Последствия войны в Украине для каждого ветерана – разные, часто приходится сталкиваться с психологическими проблемами после пережитых физических и ментальных травм. Вместе с тем на фронте оказывались не только профессиональные военные.

В 2014 году многим пришлось столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством. Ветеран Юрий Вовкогон пошутил, что люди с войны возвращаются и большинство с ПТСР, а он ушел на войну, потому что у него оно было до того.

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Однако это лишь шутка, так как не пойти ему не разрешили совесть и воспитание. В 2014 году Юрий отправил дочь в первый класс, собрал вещи, бросил работу пресс-секретаря арт-центра и пошел воевать. Для себя решил – пойдет в добробат.

Ветеран рассказал, что ему говорили: "А как ты из культуры ушел на войну, ты же не создан для войны". Однако он отвечал, что для войны не создан никто.

Юрий Вовкогон воевал в Песках и признался, что войну представлял как в старых советских фильмах: едет танк, ты бросаешься под него с последней гранатой, пролетают самолеты, спасают в последний момент. Однако борьба за каждый метр земли вблизи Донецкого аэропорта носила несколько иной характер.

"Набралось несколько машин, чтобы заменить ребят на фронте. И вот запаковываемся, всем дают автоматы, каску – и по машинам. Едем на войну, чуть тот автомат не обнимаю", – вспомнил Вовкогон.



Юрий Вовгокон признался, что представлял войну иначе / Скриншот из видео 24 канала

Он рассказал, что тогда в машине включали магнитофон и слушали песню "Мамина сорочка", проезжая по разбомбленной дороге.

Что помогало ветерану на войне

Юмор и искусство – это то, что спасало Юрия Вовкогон на войне. Да и не удивительно, ведь в гражданской жизни он был причастен к процессу создания украинской культуры, не оставил свое призвание и после войны.

Оперу-миф готовили несколько месяцев, зрители ее должны были увидеть еще до карантина, но коронавирус внес свои коррективы, поэтому премьера состоялась онлайн. Художественный проект Ukraine – Terra Incognita посвящен легендарному украинскому оперному певцу, который погиб на российско-украинской войне – Василию Слипаку.

Василий Слипак погиб на российско-украинской войне / Фото "Громадського телевидения"

Одним из организаторов этой оперы является Юрий, хотя он шутил, что его задачи не слишком сложные: это принести, то отнести или сцену вымыть.

"Во время обстрелов ты ходишь и повторяешь себе, что нужно сделать, чтобы не затупить. Я разговаривал вслух", – сказал Вовкогон. Он вспомнил, что когда они были на патрулировании с диджеем Гарри Шумовым, основателем украинского брейкбит движения, как раз начал наступать отряд из нескольких сепаратистов.

Мы же должны как-то этих накрыть и перебегаем с подствольником на автомат, а я с кульком "Босс" полным ВОГов (боеприпасов – 24 канал). И ты понимаешь всю абсурдность этой ситуации, это какая-то война непонятная,

– сказал Вовкогон.

Что известно о YMCA

В Украине YMCA – уже более 20 лет. Организация насчитывает более 30 миллионов волонтеров в 130 странах мира, они:

путешествуют по разным странам;

делают международные проекты;

раскрывают себя с помощью искусства;

изучают языки и культуры.

Юрий Вовкогон является одним из тех, кто присоединился к организации сразу после войны. "Я еще больше убедился, что я делал до этого нужную вещь и что на самом деле самым важным сейчас является то, что я продолжаю делать и что я делал – это развивать украинскую культуру, потому что это является основой, на которой формируется идентичность", – сказал он.



Вовкогон присоединился к YMCA сразу после войны / Фото с фейсбук-страницы Юрия Вовкогона

Творить культуру, когда над головой не летают пули, в уютных офисах, с определенным ресурсом могут все – но на войне это сложнее.

Украину всегда творили воины и поэты, мы решили день рождения Шевченко, нашего пророка, отпраздновать словом и оружием. Прошлись по нашими позициям и просили ребят что-то на камеру прочитать из Шевченко,

– рассказал ветеран.

В то же время "кошмарить" сепаратистов под стихи классика – это не единственное утешение Юрия в Песках, он вспомнил, что когда было время и вдохновение, писал стихи прямо на позиции.

Как семья переживала пребывание Юрия на войне

В 2014 году старшая дочь Юрия Вовкогона Олеся слышала своего отца только благодаря телефону, она знала, что он на войне. Юрию было что терять, но он уверяет, что по-другому бы не поступил, потому что его воспитали таким – боялся посмотреть в глаза детей погибших.

Жена Юрия Оля призналась, что время, когда муж защищал Украину, был невыносимо долгим и трудным. Нелегко было и после, ведь отравиться войной легко, и семья нашла силы чтобы все вернуть на свои места.

В этот период было вроде не очень психологически сложно, потому что было много знакомых и друзей, у которых также ушли (на войну – 24 канал) или сын, или родители,

– рассказала жена ветерана.



Жену Юрия поддерживали знакомые / Скриншот с видео 24 канала

Проекты по реинтеграции после войны

Юрий Вовкогон продолжает создавать культурные проекты и не забывает о сослуживцах и их адаптации к мирной жизни.

Как раз несколько лет назад, когда о войне больше вспоминали и помнили – острее, наверное, стоял вопрос реинтеграции, то были достаточно хорошие проекты,

– рассказал ветеран.

Например Деревянко – гигантская деревянная марионетка, весом в 600 килограммов, ее совместно сделали ветераны. Они же и с режиссерами совместно написали и сценарии, по которым Деревянко ходил колядовать по улицам Львова.



Марионетка Деревянко ходила колядовать по улицам Львова / Фото YMCA

Юрий Вовкогон вспомнил как на фронте темнело, шел дождь, они были в грязи в окопах и тогда приехала некая российская "арта" – но спрятаться было негде, поэтому те, кто был на позициях, забежали в полуподвальное помещение.

И даже тем, кто смеется над смертью, сдабривает войну черным юмором приходится учиться жить по-новому – за пределами разделительной полосы. Это не легко, но это путь победителей, людей, которые создают себя и свою страну в новом мире.