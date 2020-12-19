У берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз Stevia и похитили моряков. Среди последних есть украинцы. Об инциденте стало известно 16 декабря.

Нападение на сухогруз с украинцами у берегов Нигерии: что известно

Неизвестное количество злоумышленников с оружием проникло на борт. И всего пираты захватили 8 членов экипажа. 6 из них – это украинские моряки, остальные 2 – албанцы. Об этом сообщают иностранные СМИ и портал для моряков Seafarers Journal.

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По данным вышеупомянутых ресурсов, сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает, даже родственникам пленных. Хотя агенту еще 2 дня назад об этом было известно. Зато военно-морской флот Нигерии уже знает об инциденте.

Как рассказала дочь одного из украинских заложников Кристина Пуленко, в плен из украинцев попали:

капитан,

старший помощник,

2-й помощник капитана,

старший механик,

электромеханик,

вайпер.

Имена всех она назвать не может, поскольку не владеет такой информацией. Лишь сообщила, что ее отец – старший помощник капитана Семен Резниченко: мужчина отдал этой профессии 40 лет.

По словам Пуленко, на судне осталось 7 членов экипажа. Владельцы корабля с мая 2020 года – албанцы. Stevia ходит под флагом Камеруна. Его построили в 1982 году.

СМИ, со своей стороны, информируют, что месяц назад на Stevia захватили экипаж Stelios K. Всего последний случай является 27 в 2020 году. Пираты за это время захватили в заложники 238 человек.

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Что говорят в МИД

В Министерстве иностранных дел в комментарии 24 каналу подтвердили информацию о том, что пираты захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia у берегов Нигерии.

Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен были захвачены 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины,

– отметил спикер МИД Олег Николенко.

Также он подтвердил, что судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Сейчас это дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.