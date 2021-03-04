Нардепов из "Голоса" вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении министром образования Сергея Шкарлета. Мол, депутаты из ОПЗЖ кнопкодавили во время голосования. Депутатка из "Голоса" Наталья Пипа объяснила, что на самом деле произошло.

Народная избранница Наталья Пипа, которую тоже вызывали на допрос, рассказала, почему они не поддерживают скандального министра. Также она подтвердила, что в ГБР обязательно появится.

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Народных избранников вызывают в качестве свидетелей. Они же заявляют, как доказательство готовы правоохранителям даже рассказать, кто владеет видеоподтверждением кнопкодавства.

Справка. Повестки получили Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Ярослав Железняк и Инна Совсун. Последняя, ​​к слову, и инициировала расследование из-за нарушения при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Почему нардепы против Шкарлета

Сама Пипа объяснила, что еще на собеседовании на должность на вопрос о том, почему Шкарлет хочет занять эту должность, он ответил: "Потому что у меня дочь учится в школе и я с 4 поколения педагогов".

Когда ему ставить вопрос о том, что надо воплотить в Новой украинской школе, у него нет ответов. Однако мы видим, как быстро он назначил себе заместителей,

– пояснила нардеп.

Кроме того, по ее словам, Шкарлет быстро перераспределяет все деньги на высшее образование, где каждый из ректоров имеет полностью влияние. И добавила, что есть много вопросов и к дипломам студентов вузов – там не указано, человек учился заочно или очно.

Коррупционные риски назначения

"Фактически, он не хочет повышать качество высшего образования и в принципе образования в Украине, а оставить все как есть и вернуть ректорам полномочия. Это коррупционные риски", – отметила Пипа.

Она подытожила, что в Шкарлета нет ни профессионализма, ни добродетели. Поэтому она и не поддерживала его кандидатуру.

Назначение Шкарлета и скандалы: коротко

Назначили министра образования Сергея Шкарлета 17 декабря 2020 года. Комитет образования был категорически против этого.

Сразу после голосования во фракции "Голос" заявили, что нардепов из ОПЗЖ голосовало больше, чем присутствовало в зале.

Впоследствии Офис генпрокурора по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело о возможном кнопкодавстве во время голосования.

Позже в Раде собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный Суд Украины относительно отмены решения парламента о назначении Сергея Шкарлета министром.

Обратите внимание! После назначения Шкарлета нардепы кричали " Позор". Это связано с плагиатом в его научных трудах и причастностью к "Партии регионов".