Нардепы против Шкарлета: Пипа понятно объяснила, почему "Голос" вызывают на допрос в ГБР
Нардепов из "Голоса" вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении министром образования Сергея Шкарлета. Мол, депутаты из ОПЗЖ кнопкодавили во время голосования. Депутатка из "Голоса" Наталья Пипа объяснила, что на самом деле произошло.
Источник:24 канал
Народная избранница Наталья Пипа, которую тоже вызывали на допрос, рассказала, почему они не поддерживают скандального министра. Также она подтвердила, что в ГБР обязательно появится.
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Народных избранников вызывают в качестве свидетелей. Они же заявляют, как доказательство готовы правоохранителям даже рассказать, кто владеет видеоподтверждением кнопкодавства.
Почему нардепы против Шкарлета
Сама Пипа объяснила, что еще на собеседовании на должность на вопрос о том, почему Шкарлет хочет занять эту должность, он ответил: "Потому что у меня дочь учится в школе и я с 4 поколения педагогов".
Когда ему ставить вопрос о том, что надо воплотить в Новой украинской школе, у него нет ответов. Однако мы видим, как быстро он назначил себе заместителей,
– пояснила нардеп.
Кроме того, по ее словам, Шкарлет быстро перераспределяет все деньги на высшее образование, где каждый из ректоров имеет полностью влияние. И добавила, что есть много вопросов и к дипломам студентов вузов – там не указано, человек учился заочно или очно.
Коррупционные риски назначения
"Фактически, он не хочет повышать качество высшего образования и в принципе образования в Украине, а оставить все как есть и вернуть ректорам полномочия. Это коррупционные риски", – отметила Пипа.
Она подытожила, что в Шкарлета нет ни профессионализма, ни добродетели. Поэтому она и не поддерживала его кандидатуру.
Назначение Шкарлета и скандалы: коротко
- Назначили министра образования Сергея Шкарлета 17 декабря 2020 года. Комитет образования был категорически против этого.
- Сразу после голосования во фракции "Голос" заявили, что нардепов из ОПЗЖ голосовало больше, чем присутствовало в зале.
- Впоследствии Офис генпрокурора по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело о возможном кнопкодавстве во время голосования.
- Позже в Раде собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный Суд Украины относительно отмены решения парламента о назначении Сергея Шкарлета министром.
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