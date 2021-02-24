Российское подразделение украинской бизнес-группы "Интерпайп" в период с 2014 по 2019 год заплатило в федеральный бюджет 569 миллионов рублей налогов. Владельцем компании является олигарх Виктор Пинчук.

После начала агрессии России против Украины "Интерпайп" суммарно на территории государства-оккупанта заработал 1,25 миллиарда рублей чистой прибыли. За этот период компания выплатила 345 миллионов рублей налога на прибыль и 222 миллиона НДС.

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Максимальные выплаты налога на прибыль были зафиксированы в 2018 году – 151 миллион рублей. В то же время самый большой налог на добавленную стоимость был уплачен в 2019 году – 68 миллионов рублей.

Активы московского подразделения "Интерпайп" на конец 2019 года составили 2,7 миллиарда рублей.

Что известно о российском подразделении "Интерпайп"

Представительство компании "Интерпайп" зарегистрировано в 2005 году в Москве.

До 2014 года ежегодная выручка компании колебалась в пределах 11 – 15 миллиардов рублей.

В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 миллиардов рублей.

В период с 2016 по 2018 год выручка вернулась на уровень в 10 миллиардов рублей в год.

Обратите внимание! Компания "Интерпайп" является монопольным производителем трубной продукции для нефтегазовой промышленности и колес для железной дороги в Украине.

Кто такой Виктор Пинчук? Виктор Пинчук – это украинский олигарх, который стабильно входит в рейтинги самых богатых людей Украины. Его состояние составляет 2,31 миллиарда долларов. Основным активом Виктора Пинчука является бизнес-группа "Интерпайп".





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