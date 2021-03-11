Во время Второй мировой войны в 1944 году в США вместе со союзниками перехватили инициативу в Тихом океане. Япония ничего не могла противопоставить мощной индустриальной мощи американцев, потому созрели для отчаянных, почти безумных шагов – создали уникальное военное подразделение камикадзе.

Штаты имели больше самолетов, а также они были значительно лучше. У них было больше ловких пилотов. Нечто похожее можно сказать и о кораблях. "Пахло" погромом, громким фиаско, а значит крахом тоталитарной империи и кучей военных судебных дел. Перспектива такая себе, поэтому японцы и создали отряд камикадзе.

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Этот термин стал культовым. О бесстрашных парнях снимают фильмы и пишут песни. Сейчас слово "камикадзе" имеет довольно широкое значение, но во время Второй мировой оно было вполне конкретным: так называли только японских летчиков смертников.

Безумная идея японцев

Отцом же камикадзе окрестили вице-адмирала Такидзиро Ониси. Именно он в октябре 1944 года предложил своим пилотам "нафаршировать" самолеты несколькими сотнями килограммов мощной взрывчатки и на полной скорости врезаться во вражеские корабли-авианосцы.

Перефразируем: ценой дешевого самолета и собственной жизни нанести врагам значительные материальные потери. Японские солдаты немного подумали и согласились.

Между этими "подумали" и "согласились" времени проходило немного, но событий в короткий промежуток поместилось немало. Убедить молодого человека, что ему срочно надо все бросить и лететь жертвовать жизнью – дело не то, чтобы обыденное. Поэтому японские военные и политические боссы на полную мощность включили собственную убедительность.

Пропаганда работала без перерыва на сон или обед. В тот отрезок войны японцам удалось получить несколько крупных побед и местная пресса сделала из соотечественников непобедимых монстров. Руководство охотно подогревало в воинах комплекс Бога, умело играя на величии: страны, нации, императора и самих военных.

Почему такая "крутая" японская армия без шансов проиграла гонку вооружений, откровенно потеряла инициативу в Тихом океане (более того, без пяти минут проиграла войну) и просто не имеет другого выбора, кроме как отправлять своих крутых воинов на самоубийство – японское руководство тактично молчало.



Камикадзе в Японии / Фото fi.shofon

Как поощряли военных

Однако не стеснялось насыпать ребятам причин таки стать камикадзе. Каждый найдет поощрение на свой вкус.

► Пресса делала из пилотов-смертников настоящих героев нации. Их подвиги живописно описывали, попутно, щедро преувеличивая количество жертв и потерь врага.

Имена ребят объявляли на всю империю. Был никем, подавал патроны, или прятался в тылу, а тут в один момент – большая звезда. Для этого надо лишь умереть.

► Кому и этого мало – вот вам религиозная мотивация. На задание ты вылетаешь простым никчемным человеком, а когда протаранишь вражеский авианосец – то да, конечно, погибнешь, но станешь одним из богов.

Духи всех камикадзе, по убеждениям японской пропаганды, после смерти жили вместе в большом дворце. Родные даже могли туда приходить и пообщаться со своим героическим родственником.

► Еще умело играли на героическом прошлом Японии. Проводили четкие параллели между камикадзе и историческими воинами – самураями. Кто в стране восходящего солнца, не мечтал быть самураем?

Справка. Самураи более тысячи лет следили за порядком в Японии. Они были главными "звездами" региона благодаря своей ловкости в бою. Подробнее о самураев – по ссылке.

Да и само название камикадзе – знаковое и исторически весомое для японцев. Камикадзе в переводе – это "Божественный ветер". Именно так в XIII веке жители страны восходящего солнца, называли тайфун, который дважды уничтожал монгольские корабли, которые стремились покорить остров.

Поэтому перспектива стать чем-то средним между героем, самураем и неким богом – влекла молодых ребят и по крайней мере в начале в Японии просто очереди стояли, чтобы записаться в камикадзе. Война требовала кардинальных решений: к сожалению, кровавую и циничную логику военного руководства азиатской империи можно понять.

Ситуация была критической для японцев

Ситуация в Тихом океане, мягко говоря, шла не совсем по плану. Враг превосходил по всем параметрам, отступать некуда – американцы с союзниками уже добрались до Филиппин. Это стратегически важная точка, которая может отрезать Японию от подачи нефти.

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Чтобы помочь своим кораблям в сверхважной битве в заливе Лейте (это, к слову, самое большое морское столкновение Второй мировой, а по некоторым критериям вообще в истории) надо было что-то придумывать.

А здесь почти джекпот: минимальные вложения – потенциально максимальный результат. Потери среди пилотов во время почти любого воздушного конфликта гарантированно будут большими. Тем более когда враг откровенно сильнее. Зачем разбрасываться ресурсом?! Зачем падать в воду, если можно упасть на американские корабли, уничтожив и технику, и многих солдат?!

На смерть отправляли неопытных

Где-то в другой точке земного шара это прозвучало бы безумно, но здесь такой план восприняли чуть ли не гениальным. Великая миссия маленького человека: умереть за нацию и императора.

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Разбрасываться ловкими пилотами японцы себе позволить не могли, поэтому на смерть основном отправляли молодых, неопытных ребят. Часто даже не пилотов, а рядовых пехотинцев – они слишком большой ценности для генералов не имели.

Юношей наскоро обучали азам управления истребителем, сажали за штурвал, показывали куда лететь, одевали белый шарфик и повязку на лоб (как у самураев) – и вперед. Так экономили и ресурс, и силы пропагандистов: молодых солдат легче уговорить погибнуть за императора.

Правда, если по дороге на "тот" свет у камикадзе барахлил самолет, то он возвращался на базу. Перспектива потерять кучу взрывчатки так и не долетев до врага не радовала экономных японцев.

Счастливчиком-камикадзе является унтер-офицер Ямамура. Он трижды вылетал на "последнее" задание, но ни разу так и не добирался до цели и возвращался на базу.



Камикадзе-счастливчик Ямамура / Фото pikabu

На бумаге все действительно выглядело довольно перспективно: никаких перестрелок, с расходованием патронов – грубо таранишь дорогущий авианосец и все. Тем более вскоре японцы разработали супер дешевый деревянный планер Ока: спереди заряд взрывчатки, посередине пилот, сзади двигатель: ничего лишнего. В переводе Ока означает цветок сакуры. Американские моряки прозвали этот планер Бака, что по-японски "идиот".

Сработал ли план японцев – смотрите в программе.