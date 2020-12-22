Пик заболеваемости COVID-19 в Киеве: Рубан рассказал, когда это произойдет
В Киеве максимальный пик заболеваемости COVID-19 ожидают в феврале 2021 года. Из-за этого ужесточение карантинных ограничений в январе является правильным шагом.
В столице будут наблюдать рост острых респираторных инфекций в течение второй половины января. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает "Сегодня".
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По его словам, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом, усиленный карантин стоит вводить хотя бы на 3 недели. В течение этого периода надо ограничить работу общественного транспорта. Рубан предположил, что только тогда карантин покажет положительный эффект.
В противном случае мы будем только наблюдать, контролировать и проводить профилактику заболевания,
– рассказал Рубан.
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Он отметил, что жесткие ограничения в таком виде помогут разгрузить больницы.
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