В Киеве максимальный пик заболеваемости COVID-19 ожидают в феврале 2021 года. Из-за этого ужесточение карантинных ограничений в январе является правильным шагом.

В столице будут наблюдать рост острых респираторных инфекций в течение второй половины января. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает "Сегодня".

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По его словам, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом, усиленный карантин стоит вводить хотя бы на 3 недели. В течение этого периода надо ограничить работу общественного транспорта. Рубан предположил, что только тогда карантин покажет положительный эффект.

В противном случае мы будем только наблюдать, контролировать и проводить профилактику заболевания,

– рассказал Рубан.

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Он отметил, что жесткие ограничения в таком виде помогут разгрузить больницы.

Обратите внимание! По состоянию на 22 декабря 2020 года в Украине зарегистрировали 979 506 больных COVID-19. В частности, на протяжении минувших суток обнаружили 8 513 случаев инфицирования. Больше новостей о коронавирусе в Украине – читайте по ссылке.



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