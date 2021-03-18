Кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко збираються розширяти "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який перебуває під санкціями. Там хочуть виробляти бензин Євро-5.

Як повідомили "Схеми", російська компанія "НЗНП Инжиниринг", бенефіціарним власником якої є Марченко, підписала з інститутом нафти та газу "Петон" угоду про початок будівництва 3 і 4 черги заводу.

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До речі, більша частина підприємства також належить Марченко.

Модернізація заводу

У пресслужбі "Петону" повідомили, що на заводі хочуть випускати бензин Євро-5. Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року.

У липні 2020 року між заводом та "Петоном" підписали контракт на проєктування комплексу глибокої переробки нафти, а в грудні 2020 року відбувся перший офіційний захід.

Що відомо про завод

Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований у Ростовській області, тобто це російське підприємство.

Завод робить неглибоку переробку нафти. Попри це, він навіть потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes.

Розслідувачі дослідили, що нафтопродукти постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil, а також в окупований Крим. Хоча США у 2014 році наклали на Медведчука санкції.

Зверніть увагу! Рада національної безпеки та оборони у лютому наклала санкції на Медведчука та Марченко. Їхні активи заблокували. Причина санкцій – фінансування тероризму.