РНБО під час свого засідання 11 березня доручила СБУ розслідувати обставини ратифікації скандальних "Харківських угод". Відтак, проти 286 депутатів, які ратифікували документ у 2010 році, можуть відкрити справи про держзраду.

Що відомо про 236 депутатів та чим вони зараз займаються – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо РНБО провела чергове засідання: які рішення ухвалили

"Харківські угоди": що варто знати

У квітні 2010 року 236 народних депутатів від парламентської більшості проголосували за закон, який дозволив Чорноморському флоту Росії перебувати у Севастополі до 2042 року.

21 квітня президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв домовилися про продовження терміну оренди на 25 років в обмін на 30% знижку у ціні російського газу для України протягом 10 років.

у ціні російського газу для України протягом 10 років. Українське суспільство відреагувало на підписання "Харківських угод" вкрай негативно. Експерти наголошували, що закон суперечить Конституції та законам України.

Цікаво, що тодішній голова Верховної Ради Володимир Литвин оголошував про ратифікацію "Харківських угод" під прикриттям парасольок. Все через те, що Литвина закидували яйцями.

Ще у 2014 році за підписання "Харківських угод" Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України щодо експрезидента України Віктора Януковича.

Хто голосував за підписання "Харківських угод"

Серед найбільш відомих прихильників "Харківських угод" були:

олігарх Рінат Ахметов;

депутат від "Партії регіонів", соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця;

політик, який опинився під санкціями США за втручання у вибори, Андрій Деркач;

колишній керівник МЗС України Леонід Кожара;

чинний заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий ;

; чинний голова Одеської ОДА і член команди Володимира Зеленського Сергій Гриневецький ;

; олігарх Василь Хмельницький ;

; ректор НАУ Максим Луцький ;

; член ради НБУ Василь Горбаль ;

; чинна нардепка ОПЗЖ Юлія Льовочкіна (Новікова) ;

; бізнесмен, політик та екснардеп Вадим Столар ;

; ексміністр екології та природніх ресурсів Микола Злочевський ;

; бізнесмен та екснардеп "Партії регіонів" Юрій Іванющенко ;

; нардеп, який на місцевих виборах очолював список "Слуги народу" до Дніпропетровської облради, Святослав Олійник;

радник генпрокурорки Ірини Венедіктової Святослав Піскун.

Загалом за підписання угод проголосували 236 депутатів. Поіменний список нардепів – дивіться за посиланням.

Які партії голосували за скандальні угоди

160 депутатів від "Партії регіонів";

27 депутатів від "Комуністичної партії України";

20 депутатів від фракції "Блоку Литвина";

9 депутатів від фракції "Блоку Юлії Тимошенко";

7 депутатів від фракції "Наша Україна – Народна самооборона";

13 позафракційних депутатів.

Зауважимо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що саме ратифікація "Харківських угод" призвела до того, що Росія окупувала Крим, а на території Луганської та Донецької області йде війна.

Додамо, що для фігурантів потенційної справи про держзраду стаття передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі та ще й з конфіскацією майна.