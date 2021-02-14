Підозрюваного у вбивстві Окуєвої суд відпустив під домашній арешт: перші деталі
Ігоря Редькіна – підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої – апеляційний суд відпустив під домашній арешт. Окрім того, суд змінив запобіжний захід іншим фігурантам справи.
Источник:"Громадське"
Зміну запобіжного заходу для Редькіна підтвердили у прокуратурі Київської області.
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