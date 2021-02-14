Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців
Під Новолуганським 14 лютого 3 українських захисників загинули, підірвавши на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія трапилася у відносно безпечній зоні.
Источник:Телеграм Андрія Цаплієнка
За словами журналіста, ймовірно, російські диверсанти перезамінували протитанкове мінне загородження край дороги, аби воно спрацювало й на людей.
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Підрив стався у відносно безпечній зоні
Диверсійно-снайперська війна набирає обертів на тлі спроби окупантів під виглядом навчань просунутись вбік позицій Збройних сил України,
– написав Цаплієнко.
Він наголосив, що на це вже не можуть заплющити очі спостерігачі місії ОБСЄ.
Що відомо про підрив бійців ЗСУ на Донбасі
- Трагічний інцидент трапився 14 лютого неподалік Новолуганського.
- На невідомому вибуховому пристрої підірвалися українські військові.
- На жаль, 3 українських захисників загинули.
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