В Офісі Президента переконані, що деякі позиції в уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля необхідно посилити. Щоправда, для відставки Кабміну потреби поки немає.

Час для відставки Кабміну ще не настав. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Що каже Подоляк

Політик чітко наголосив, що уряд Шмигаля наразі не піде у відставку. За його словами, Кабмін ще не допрацював свою каденцію.

Однак Подоляк додав, що деякі позиції в уряді потребують посилення. Наприклад, радник відзначив, що наразі є дуже "розірвана галузева історія" щодо Міністерства енергетики. Зокрема, немає міністра.

Зверніть увагу! Верховна Рада двічі провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Після першого голосування, у грудні 2020 року, Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра.

Що відомо про ймовірну відставку уряду Шмигаля