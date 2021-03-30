Частную военную компанию, к которой, вероятно, причастен Семен Семенченко, "сдал" один из ее бывших участников. Из-за этого он не несет уголовной ответственности.

Да, суд освободил мужчину от ответственности, так как его показания помогли в деле. Он рассказал и о членах ЧВК и о работе ООО "Донкорп Украины" и "Donbass Battalion corporation".

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Что известно про обличителя

По информации следствия, мужчина является уроженцем Барышевки Киевской области. Он был в составе формирования в течение июля 2018 – ноября 2019 годов. Вышел оттуда добровольно.

Однако в январе 2021 года обличитель написал заявление в правоохранительные органы и дал соответствующие показания.

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