ЧВК Семенченко "сдал" один из ее бывших членов
Частную военную компанию, к которой, вероятно, причастен Семен Семенченко, "сдал" один из ее бывших участников. Из-за этого он не несет уголовной ответственности.
Источник:решение Печерского суда
Да, суд освободил мужчину от ответственности, так как его показания помогли в деле. Он рассказал и о членах ЧВК и о работе ООО "Донкорп Украины" и "Donbass Battalion corporation".
Кстати Семенченко вслед за Шевченко отправили под стражу
Что известно про обличителя
По информации следствия, мужчина является уроженцем Барышевки Киевской области. Он был в составе формирования в течение июля 2018 – ноября 2019 годов. Вышел оттуда добровольно.
Однако в январе 2021 года обличитель написал заявление в правоохранительные органы и дал соответствующие показания.
Дело Семенченко: что нужно знать
- Служба безопасности Украины объявила, что прекратила деятельность так называемой "частной военной компании". "ЧВК", по версии правоохранителей, была направлена на совершение тяжких преступлений против нацбезопасности Украины.
- В причастности к формированию подозревают экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Подозреваемым уже выбрали меры предосторожности. Шевченко взяли под стражу до 24 мая. Он может внести залог в размере 5 миллионов гривен. Семенченко будут держать в СИЗО 2 месяца, но права внести залог у него не будет.
- Кстати, Семенченко забрали в больницу, потому что ему стало плохо.
- Других фигурантов, в частности, Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко отправили под круглосуточный домашний арест.
- Кроме того, 29 марта задержали еще одного фигуранта – бывшего комбата батальона "Донбасс" с позывным "Гал" Александра Виногродского. Суд тоже отправил его под круглосуточный домашний арест.
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