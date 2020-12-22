Порошенко должен уйти на пенсию, с ним партия становится "сектой", – Сенцов
Бывший пленник Кремля Олег Сенцов убежден, что Петру Порошенко пора идти на политическую пенсию. Мол, его риторика, что "кто не со мной – рука Кремля", только отталкивает другие проукраинские политсилы от возможного объединения.
Проукраинские партии могут объединиться, если Петр Порошенко сделает большой политический шаг и уйдет на пенсию. Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".
Интересно Сенцов назвал свое освобождение "подарком Путина Зеленскому"
Если он скажет: "хорошо, я иду по делам, буду в тылах помогать, а вы выбирайте другого кандидата". Потому что большой отрицательный рейтинг у него. Он тянет за собой всю партию и отталкивает всех остальных, ведь "если ты не с Порошенко – ты враг",
– заявил Олег Сенцов.
Он убежден, что такая риторика "Европейской Солидарности" только разъединяет проукраинские силы, а саму партию делает не "открытым движением", а "сектой".
По словам бывшего пленника, если Петр Порошенко таки отступит назад, то это будет очень сильный шаг с его стороны, который позволит объединиться вокруг других людей.
"Человека, который может объединить проукраинские силы пока нет, но Петр Алексеевич сам себя поставил на это место. Но мы видим социологию – почти 70% антирейтинга, который мешает это сделать", – убежден Сенцов.
По его мнению, "ЕС" следует перестать со всеми проукраинскими силами искать конфликтов, в частности с "Голосом". В качестве примера экс-пленник напомнил историю из соседней Польши – Ярослав Качинский, который продолжает иметь основное влияние на политику, но сам отошел на задний план, пропустив вперед коллег по партии.
Что известно о риторике Порошенко и ЕС
- Она наиболее ярко проявила себя во время президентских выборов 2019 года. Тогда всю Украину покрыли билбордами, которые указывали, что на выборах есть "лишь один украинский кандидат", все остальные – "от Путина".
- Петра Порошенко уже неоднократно упрекали, что такая риторика "все враги, кроме нас" неприемлема и не будет давать результата. Но все напрасно – ее применяли даже на местных выборах, увеличив количество провалившихся избирательных кампаний до трех за 2 года.
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