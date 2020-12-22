Бывший пленник Кремля Олег Сенцов убежден, что Петру Порошенко пора идти на политическую пенсию. Мол, его риторика, что "кто не со мной – рука Кремля", только отталкивает другие проукраинские политсилы от возможного объединения.

Проукраинские партии могут объединиться, если Петр Порошенко сделает большой политический шаг и уйдет на пенсию. Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Если он скажет: "хорошо, я иду по делам, буду в тылах помогать, а вы выбирайте другого кандидата". Потому что большой отрицательный рейтинг у него. Он тянет за собой всю партию и отталкивает всех остальных, ведь "если ты не с Порошенко – ты враг",

– заявил Олег Сенцов.

Он убежден, что такая риторика "Европейской Солидарности" только разъединяет проукраинские силы, а саму партию делает не "открытым движением", а "сектой".

По словам бывшего пленника, если Петр Порошенко таки отступит назад, то это будет очень сильный шаг с его стороны, который позволит объединиться вокруг других людей.

"Человека, который может объединить проукраинские силы пока нет, но Петр Алексеевич сам себя поставил на это место. Но мы видим социологию – почти 70% антирейтинга, который мешает это сделать", – убежден Сенцов.

По его мнению, "ЕС" следует перестать со всеми проукраинскими силами искать конфликтов, в частности с "Голосом". В качестве примера экс-пленник напомнил историю из соседней Польши – Ярослав Качинский, который продолжает иметь основное влияние на политику, но сам отошел на задний план, пропустив вперед коллег по партии.

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