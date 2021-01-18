Филиппа Коновала почтили орденом Креста Виктории. Как украинец стал первым кавалером канадской армии и почему умер в бедности – читайте далее.

Филипп Коновал успел послужить и российскому царю, и британской короне. Он был единственным из украинцев, кого почтили званием кавалера Креста Виктории, высшей и почетной военной наградой в Британской империи. Больше-в программе "Конфликты" на 24 канале.

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В феврале 1917 года в России началась революция. Восточный фронт переставал быть угрозой для немцев. Они готовились перебросить резервы на Запад. Это могло кардинально поменять баланс сил во Франции. Поэтому союзникам пришлось ускорить планы.



Робер Нивель, главнокомандующий французской армии / Фото из Википедии

Ответственным за операцию был французский генерал Робер Нивел, ветеран Верденской операции. Он считал, что нашел идеальный рецепт, чтобы выкурить немцев, и принял решение сначала ломать линию обороны врагов ползучим шквалом артиллерийского огня, а завершить наступление силами пехоты.

Как Филипп Коновал проявил себя на войне

Планировалось, что британцы первыми ударят по немцам на севере близ города Аррас и отвлекут на себя резервы "бошей". Таким образом немцам не было чем прикрыть основной удар французских войск на юге в районе бассейна рек Сомме и Уазы.

В 1917 году среди британцев свой участок фронта получили бойцы канадского экспедиционного корпуса. Одна из первых серьезных целей – возвышенность Вими – откос в несколько сотен метров на северном фланге Аррасского фронта.



План наступления на северном фланге Аррасского фронта / Карта с сайта militaryhistory.ca

Наступление началось на рассвете. Среди канадских солдат, которые подбирались к немецким позициям, был украинец – капрал канадской армии Филипп Коновал.

Как рассказал автор блога "Военная история" Ростислав Дрогобыч, осенью 1917 года капрал Филипп Коновал уничтожил не менее 16 вражеских воинов с помощью штыка и гранаты, которые он забросил в огневые точки.

За это он получил высшую военную награду Великобритании – Крест Виктории. Ее можно добыть только перед лицом врага. Формулировка там очень красивая. Их было очень мало, а эти кресты делали из металла пушек, которые во время Крымской войны были захвачены в Севастополе у россиян,

– отметил историк Максим Баглей.

Крест Виктории Филипп Коновал получил из рук короля Георга V. Он единственный украинец, который удостоен такой награды за смелость и отвагу во время наступления Нивеля.

Биография Коновала

Филипп Коновал родился в 1888 году в небольшом селе Кутковцы, на Подолье, на берегах Збруча, практически на границе Российской и Австро-Венгерской империй. После женитьбы и появления ребенка жизнь стала требовать большего, и Филипп записался в солдаты. Армия предоставляла хоть какое-то обеспечение деньгами.

Уже на службе в армии он проявил талант к военному делу. Возможно, казацкие гены в нем проснулись. Он там себя нашел. Филипп Коновал в российской армии стал инструктором по штыковому бою и учил других воинов,

– отметил Ростислав Дрогобыч.

Инструктор – это такой маленький начальник в армии, который должен не только хорошо владеть какой-то специальностью, но и уметь научить другого, как объяснил Максим Баглей. "Итак, у Филиппа были хорошо скоординированные движения, чтобы той винтовкой колоть и кого-то учить, но и порой заставлять людей делать то, чего они не хотят", – предположил он.





Украинская семья на Подолье/ Фото с сайта i.pinimg

Свою украинскую семью Филипп Коновал больше не видел. Связь с женой Анной и дочерью Марией оборвалась после установления в Украине советской власти. Исчезла в российских концлагерях жена, были репрессированы близкие родственники. Только в середине 1890-х удалось отыскать его внучку от дочери Марички. Она прошла систему сталинских детдомов и колхозно-крепостной жизни, но так и не увидела своего отца.

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В то время шла такая волна миграции – украинцы на запад от Збруча активно осваивали территории Канады и США. Украинцам под властью Российской империи это было немного сложнее, но Филипп Коновал был на Дальнем Востоке, и до Канады ему было недалеко через Тихий океан. Он узнал о канадской фирме, которая набирала рабочих для работы в лесообрабатывающей сфере. Именно этим он и занимался в России. Через Владивосток Филипп добрался пароходом до канадской провинции Британской Колумбии.

Как Коновал стал капралом канадской армии

Когда началась Первая Мировая и в Канаде начали набирать добровольцев в экспедиционный корпус в Европу – Филипп пошел записываться в армию снова.

В то время в Канаде было много мужчин без постоянной работы. Служба в армии им казалась шансом улучшить свое материальное положение,

– рассказал Ростислав Дрогобыч.

Для мигрантов попасть в экспедиционный корпус было непросто. Их считали потенциальными врагами, которые могли быть агентами австро-венгерской разведки. Но Коновалу, как подданному дружественной в той войне Российской империи, это удалось.

"Коновал попал в Оттавский пехотный батальон. Позже – в батальон Британской Колумбии, в составе которого и отправился на войну", – прокомментировал Баглей.

Весной 1917 года Филипп Коновал оказался на передовой. Канадцы участвовали в крупном весеннем наступлении алиантов.



Филипп Коновал с побратимами в окопе / Фото из архива Канады

В апреле 1917 года союзники на Западном фронте собрали мощное войско. К наступлению готовились 4,5 миллиона военных. Против них было 2 миллиона 700 тысяч немцев. Канадцам достался сектор наступления на севере. Вблизи Аррас они должны были штурмовать немецкие позиции на возвышении Вими.

Это господствующая высота длиной около 9 километров, на которой немцы пытались укрепиться. В самом узком месте этот хребет имел 700 метров, и обустроить там эшелонированные позиции было невозможно. Однако немцы все же смогли растянуть свои позиции на 8 км. Если говорить о 3 линиях траншей, то командиры не скапливали войска в первой траншее, а расположили их так, чтобы можно было сделать быстрый маневр, не держать всех под огнем артиллерии,

– рассказал Баглей.

Оборона была насыщена пулеметами, это был дополнительный фактор силы. Благодаря детальной подготовке канадцев к началу боев, события развивались четко и продуманно.

Об этом историк Баглей рассказал так: "Офицерам дали гораздо больше свободы: создали макеты позиций, которые они должны были штурмовать. Ввели должности штатных пулеметчиков и гранатометчиков. Основной тактической единицей был взвод из 36 человек. 4 отделения по 2 ручных пулемета в каждом. Все вооружены гранатами и хорошо знают местность. Почасово распланировано, какая бригада, какой дивизии берет свой "кусок" линии укреплений. Через нее наступает следующая волна пехоты. Все это при поддержке шквала огня артиллерии, который был очень сконцентрирован и не было недостатка в боеприпасах".

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Бои за Вими Ридж начались 9 апреля. Поле боя было очень тяжелым из-за болота, поэтому канадские танки так и не смогли присоединиться к битве.

Немецкие траншейные системы имели ответвления на сотни метров и содержали ряд форпостов вместо сплошного окопа. Каждый форпост мог поддержать огнем соседей. Окопы никогда не были прямыми. Траншеи копали по зубчатой схеме. Это означало, что солдат никогда не мог видеть больше 10 метров вдоль своей траншеи. С одной стороны это уменьшало риск потерь от осколков, с другой – затрудняло получение всей линии в случае, когда вражеские войска прорывались к окопам и могли атаковать тех, кто находился в окопе сбоку.

Внезапно начался сильный снегопад и осложнил видимость зон обстрела для немцев. Все-таки канадцы были более готовы к таким погодным условиям, потому что это северный народ. Ну и тренировки на севере Квебека тоже сделали свое,

– отметил Дрогобыч.

Уже 12 апреля высота Вими была захвачена. Филипп Коновал в этих боях хорошо проявил себя и получил повышение с ефрейтора до капрала. В августе его дивизия получила новую задачу: канадский корпус должен был занять хорошо укрепленную немцами ключевую высоту 70 близ города Ланс, от которой зависела судьба наступления британцев на бельгийский город Ипр.



Расположение Вими на карте / Карта с сайта torontopubliclibrary

"Мы знаем, что немецкий народ очень ответственный и дисциплинированный, поэтому к выполнению задач подходили очень добросовестно. Окопы сделали в полный профиль, позиции защитили бетонными сооружениями", – прокомментировал Дрогобыч.

Бои в окрестностях Ланса продолжались 10 дней. Сначала канадцы были ограничены в поддержке артиллерии, поэтому основные бои вела пехота. Коновалу удалось уничтожить две пулеметные точки врага. Больше десятка немцев остались лежать на возвышении высоты 70. Заставив немецкие пулеметы замолчать, Коновал открыл товарищам путь для дальнейшего наступления.

Я имел уже достаточно стояния в траншеях по пояс в воде. И сказал себе: в пекло это все! И начал свою войну с немецкой армией... Мой капитан пытался меня застрелить, потому что он решил, что я стал дезертиром,

– рассказал Филипп Коновал.

Через несколько дней Коновала подловил вражеский снайпер. Пуля прошила голову. Филипп чудом остался жив.

Почетная награда Крест Виктории

Уже в госпитале он узнал о представлении к награде – Кресту Виктории.

Как рассказал Максим Баглей, это очень редкая и почетная награда. Даже король или королева здороваясь с кавалером Креста Виктории первым протягивает руку.

Что известно об этой награде? Кресты Виктории изготавливаются исключительно из металла российских пушек, которые были захвачены британской армией во время Крымской войны.



За время существования награды, это более 160 лет, ею были награждены почти 13 тысяч человек. Последнее награждение состоялось в 2015 году. Тогда наградили британца за боевые действия в Афганистане. Единственным украинцем, удостоенным такой чести, является Филипп Коновал.

Само награждение состоялось 15 октября в Букингемском дворце. Сам король Георг V лично наградил украинца этим орденом.

Ваш подвиг неоценим для моей армии, за что примите мою благодарность,

– проговорил король.

Жизнь после фронта

После выхода из госпиталя на фронт Филипп Коновал уже не вернулся. Исполнял обязанности в тылу, готовил новобранцев. А когда закончилась Первая Мировая – судьба снова забросила его за океан в места, где понадобились его происхождение и опыт в российской царской армии.

Как предполагает Баглей, Филипп хотел строить коммунизм, поэтому поехал в Сибирь в составе экспедиционного канадского корпуса, однако они охраняли железную дорогу Транссиб, а не воевали.



Филипп Коновал в послевоенное время / Фото с razom.media

Канадский Сибирский экспедиционный корпус был частью войск международной коалиции, которая в Сибири поддерживала белое движение в войне с большевиками. Когда же красные разгромили основные силы беляков в Сибири, в 1920 году интервенцию свернули. Филипп Коновал повернулся в Оттаву.

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В 1920 году начался кризис из-за отсутствия денег и работы. Для Коновала ситуация ухудшалась после того, как его комиссовали из армии: он в ссоре зарезал своего оппонента. Жертвой был экс-подданный Австро-Венгерской империи. И при этом Коновал заявил, что сделал то, что делал до сих пор на войне, – ликвидировал врага. Мол, не сдержался, когда в ссоре австриец высмеивал Канаду.

Ранение в голову тяжелое, особенно учитывая уровень тогдашней медицины. Все это оставляло след и на психике человека. У него было тяжелое посттравматическое расстройство,

– предположил Баглей.

Друзья-ветераны собрали средства ему на залог. Филиппа признали невменяемым, именно из-за ранения и тяжелого психологического состояния. Следующие 7 лет Коновал провел в психиатрической больнице.

Гражданская жизнь оказалась тоже нелегкой. С работой Филиппу не везло. Было и такое, что кавалеру ордена Виктории и Георгиевского Креста приходилось делить судьбу с бездомными. Впоследствии собратья, которым жилось получше, устроили Филиппа уборщиком в нижнюю палату канадского парламента. Позже Коновал стал консьержем в кабинете премьер-министра Канады.



Так Коновал выглядел в последние годы жизни / Фото из архива

В 1956 году в Лондоне торжественно праздновали 100-летие основания награды Креста Виктории. В Букенгемский дворец на встречу с королевой созвали всех кавалеров ордена. На дорогу нужны были деньги, а их у старого ветерана е было. Зато были неравнодушные ветеранские сообщества и украинская диаспора. Украинско-канадский Легион собрал для Филиппа Коновала необходимые на дорогу в Британию 5 000 долларов.



Коновал в Лондоне с другими кавалерами ордена / Фото с сайта amazing-ukraine.com

Филипп Коновал в письме к украинско-канадскому Легиону писал следующее:

Я был очень удивлен, и я не ожидал такого. Я знал, что среди друзей моих украинский народ, но я никогда не думал, что они могут быть так близко и могут сделать так много для бедняги, как я. Это поможет мне в этой незабываемой поездке в Англию и буду рад рассказать вам о ней, когда вернусь.

Земной путь Филиппа Коновала завершился 3 июня 1959 года. Ему было 72 года. После двухмесячной болезни, спровоцированной старыми военными ранами, он отправился в последний путь.

Об этом написали в журнале, это было своего рода признанием простой и вместе с тем героической жизни человека, который посвятил себя служению обществу, как в военное, так и в мирное время.

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Подвиги украинского канадца увековечили в канадской армии: имя Филиппа Коновала носит элитное Отделение 360-го Королевского Канадского Легиона в Торонто.

Судьба ордена

Непривычной была судьба ордена Филиппа Коновала. После его смерти его получил Канадский Музей Войны. В 1970-х его ограбили, и награда украинского героя исчезла. Ее считали потерянной почти 30 лет. В 2004 Крест Виктории Коновала выставили на аукционе, как подделку.

Орден Креста Виктории / Фото с официального сайта ордена

Надпись на ордене: "For Valour", отличается от традиционной для Канадских Крестов Виктории Pro Valore латыни. Благодаря внимательности коллекционеров полиция вернула награду в Музей войны, спустя 87 лет со времени награждения.