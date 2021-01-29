Верховная Рада поддержала президентский законопроект о референдуме. По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, вполне вероятно, что первый референдум инициируют именно оппозиционные силы.

Источник: "Новое время"

Об этом Александр Корниенко рассказал в интервью.

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Первый референдум может касаться темы земли

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Я думаю, что если президент не соберется вносить изменения в Конституцию (потому что он имеет возможность сделать это через референдум), если Верховная Рада не соберется менять территорию в сторону увеличения (поскольку делать это в сторону уменьшения мы ограничили возможность), то я думаю, что первый референдум по народной инициативе будет инициировать оппозиция,

– уверен Корниенко.

Первая тема референдума, как считает политик, может касаться земли. Именно для этого оппозиция и может начать немедленный сбор подписей. Хотя, отметил Корниенко, реально провести голосование можно только в 2022 году – через финансовое обеспечение и процедуры.

Интересно! Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что первый референдум по новому закону могут провести и в 2021 году, другого мнения спикер Разумков. Он назвал другую дату – 2022 год.

Кратко о законе о референдуме:

Верховная Рада приняла президентский законопроект о референдуме 26 января 2021 года.

"За" были 255 нардепов.

Голосование по народной инициативе может быть проведено, если насобирают 3 миллиона подписей.

Вопрос на референдуме могут задать только один и на который ответ – "да" или "нет".

Также закон предусматривает возможность электронного голосования.



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