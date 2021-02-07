Многофункциональный истребитель Boeing F-15EX, построенный на предприятии в Сент-Луисе, совершил свой первый полет. Первые 2 самолета F-15EX передадут ВВС США в конце первого квартала 2021 года.

Источник: "Техника войны" на 24 канале

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Aero India-2021 и модернизированный миномет "Молот"

► Министр обороны Украины Андрей Таран во главе украинской делегации принял участие в официальном открытии 13-й международной выставки авиакосмической и оборонной промышленности Aero India-2021. Выставочный стенд Украины, на котором представлены государственные предприятия "Спецтехноэкспорт", "Антонов", и "ФЭД", дополняет президентский самолет Ан-148.

► Частной компании "Украинская бронетехника" поступил запрос от иностранных заказчиков на изготовление и поставку 500 зенитных установок ЗУ-23-2. На такой результат компания вышла благодаря освоению производства зенитных установок и агрегатов к ним.

► Государственный концерн "Укроборонпром" и Акционерное общество "Завод "Маяк" презентовали модернизированную версию 120-миллиметрового миномета М-120-15 "Молот". Он стал легче и мобильнее.

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► Киевское частное предприятие "Спец-Ком-Сервис" наладило в Украине выпуск авиационных топливозаправщиков на базе МАЗ с колесной формулой 4х4. Вместимость цистерны, разделенной на три секции, – 5000 литров.

► В район проведения ООС прибыли несколько грузовиков с гуманитарной помощью общей массой 150 тонн. Она адресована медицинским учреждениям Луганщины, детским интернатам и жителям населенных пунктов, которые пострадали в результате пожаров вблизи линии разграничения.

Мощный танк Type 15 и беспилотник Warrior

​• Минский завод колесных тягачей продемонстрировал тактический автомобиль МЗКТ-550130 с правым расположением рулевого колеса. Автомобиль предназначен для перевозки личного состава и транспортировки различных грузов.

​• Народно-освободительная армия Китая получила первую партию легких танков Type 15. Эти боевые машины вооружены пушками калибра 105-миллиметров, а их силовая установка позволяет вести боевые действия в горной местности.

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​• В Шанхае спустили на воду третий универсальный десантный корабль класса Type 075, предназначенный для Военно-морских сил КНР. Разработка кораблей этого класса началась в 2011 году.

​• На международной авиационно-космической выставке Aero India-2021 индийское государственное объединение Hindustan Aeronautics Limited показало полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата Warrior. Его максимальный взлетный вес 1300 кг, дальность полета до 800 километров.