В Украине год назад завершился первый этап реформирования Вооруженных сил в пределах оборонной реформы. Это существенно приблизило их к получению совместимости с НАТО.

Создали новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командования сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности. Эти меры завершили первый этап реформирования ВСУ.

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Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами,

– отметил Таран.

И добавил, что Министерство обороны должно формировать политику, а Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться ведомству.

Таран отметил, что Минобороны трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.

Какими будут дальнейшие шаги

Они будут формироваться с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента.

системы оборонного менеджмента. Необходимые выводы сделают и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач соединений и воинских частей ВСУ на территории Донбасса.

Также Таран отметил, что евроатлантический выбор Украины является лучшим способом реализации национальных интересов. Ведь он открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепляет позиции Украины.

Обратите внимание Необходимость наращивания возможностей, – Хомчак о реформировании ВСУ по стандартам НАТО

Справка. Недавно по поручению президента Владимира Зеленского начали инспекцию подразделений Вооруженных сил Украины, участвующих в операции объединенных сил.