Судебное разбирательство уже второго дела об импичменте Дональду Трампу особенное. Ведь преступление, в котором обвиняют бывшего президента – подстрекательство к мятежу – имеет, по мнению менеджеров импичмента, одну очень наглядную иллюстрацию.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Говорится о штурме Капитолия. Именно с этого сторона обвинения и начала представления своих аргументов.

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Судебное разбирательство дела об импичменте

Накануне во вторник, 9 февраля, Сенат принял первое решение по делу об импичменте Дональда Трампа. 56 сенаторов: все 50 демократов и 6 республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать процесс импичмента уже не президента – конституционным. Также они согласились рассмотреть обвинения против него по существу.

Проект резолюции

На рассмотрение Конгресса США подали проект резолюции о непризнании правительством США претензии России на Крым. Документ, автором которого является конгрессмен-демократ Джеральд Коноли, в случае одобрения Конгресса на законодательном уровне запретит признавать претензии России на суверенные права в отношении Крыма и другие вопросы.

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Комментируя этот документ, Коноли сравнил непризнание оккупации Крыма Россией с декларацией Веллеса, которой закреплялись позиции США по непризнанию прав СССР на страны Балтии.

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