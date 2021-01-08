В первый день локдауна, 8 января, украинцы решили поехать на отдых в Карпаты. Поэтому по дороге в Буковель и другие горнолыжные курорты образовались километровые пробки.

Очередь из машин в Буковель

Так, по дороге на курорт образовались пробки. Об этом сообщил журналист Ярослав Иваночко в фейсбуке.

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Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в очереди в несколько километров на Буковель,

– написал журналист.

На обнародованных фото видно несколько десятков машин, которые стоят на заснеженных дорогах между гор.



Пробки в Карпатах / Фото Ярослава Иваночко



Очереди из машин на Буковель / Фото Ярослава Иваночко



Несколько десятков машин по дороге в Карпаты / Фото Ярослава Иваночко

Локдаун в Украине: что нужно знать

В Украине стартовал локдаун. Он продлится с 8 по 24 января. В этот период в Украине могут работать только продуктовые, аптеки, АЗС, ветеринарные магазины и заведения, которые готовят еду на вынос.

Кстати, во время локдауна могут продавать только товары первой необходимости. В частности, продукты, лекарства, корма для животных, средства гигиены и тому подобное. Однако ряд магазинов уже нарушил правила.

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Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала