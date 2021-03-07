Станислав Асеев рассказал, что первый свой автограф дал по требованию боевика. Тот украл его книгу и вещи из квартиры во время обысков.

Первый автограф Асеева

Боевик с позывным "Крот" был работником так называемого "министерства безопасности" оккупантов. Об этом журналист и экс-пленник оккупантов рассказал в интервью.

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"Меня привели в арендованную квартиру. Они начали некий обыск. Среди вещей была моя книга" Андерхилльские ведьмы". У меня есть еще такая сборка. Там поэма большая в стихах и несколько пьес и проза", – вспомнил Асеев.

Никаких свидетелей обыска не было, а сам журналист сидел с мешком на голове.

"Кот" открывает книгу и говорит: "Да, напиши". Ну, заставил, не заставил. Я не знаю, как это назвать. Потому что он мне просто дал эту ручку и говорит: "Напиши – "Коту от агента ГУР",

– рассказал Асеев.

Он добавил: "По-моему, "Стас"или "Асеев" я написал. Но он сказал: "Напиши это справа налево".

"Это такой бред. Но формально если говорить, то первый автограф в жизни я дал этому человеку", – поделился журналист.

"Сентиментальные" боевики

По словам Асеева, "Кот" украл также его рюкзак. Из-за него журналиста поймали боевика.

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"Я засветился на одном из репортажей на российских телекамерах со своим рюкзаком. Но поскольку они меня искали 1,5 года, когда наконец нашли, он сказал, что я этот рюкзак не сдал в вещдоки. Говорил, что заберет себе домой, долго меня искали. Такие "сентиментальные" люди", – рассказал экс-пленник.