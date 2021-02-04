Аукционы по продаже тюрем начнутся уже в этом месяце, в феврале. Их анонсировало Минюст еще в августе 2020 года.

Источник: "Украинское радио"

Объявление о начале таких аукционов будет примерно через 1 – 2 недели. Об этом глава министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал в интервью.

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То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу,

– отметил Малюська.

По его словам, до конца марта станет совершенно ясно, кто покупатель и какую сумму он заплатит.

Отметим! С момента начала работы платных камер в следственных изоляторах государство получило 2 миллиона гривен.

Глава министерства отметил, что первые продажи должны были начаться в конце 2020 года. Однако этому помешали "бюрократические процедуры".

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