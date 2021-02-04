Первый аукцион по продаже тюрем будет уже в феврале: детали от Малюськи
Аукционы по продаже тюрем начнутся уже в этом месяце, в феврале. Их анонсировало Минюст еще в августе 2020 года.
Источник: "Украинское радио"
Объявление о начале таких аукционов будет примерно через 1 – 2 недели. Об этом глава министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал в интервью.
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То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу,
– отметил Малюська.
По его словам, до конца марта станет совершенно ясно, кто покупатель и какую сумму он заплатит.
Глава министерства отметил, что первые продажи должны были начаться в конце 2020 года. Однако этому помешали "бюрократические процедуры".
Платные камеры в СИЗО: что известно
- Кабинет Министров Украины 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Это означает, что заключенный на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Такие камеры есть в Киеве, Виннице, Житомире, Запорожье, Днепре, Николаеве и Одессе.
- Также в Минюсте запустили услугу "подарочных сертификатов" на пользование услугами платных камер в СИЗО.
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