В Украине с 20 февраля существенно потеплеет. Однако, по данным синоптиков, говорить о наступлении настоящей весны пока рано.

Температура воздуха ночью будет минусовой, днем – плюсовой. Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

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На выходных мы услышим первые звоночки весны, но нарастание температуры будет постепенным,

– сказал Мурмыло.

Первые проявления весны на выходных

Днем 20 февраля температура воздуха в Украине составит от 0 градусов и выше – в зависимости от территории. По словам Мурмило, на севере будет около 0, а на западе и на юге "может быть и до +5 градусов".

В то же время он заявил, что "о тотальном наступлении весны говорить пока рано". Все потому, что ночью температура воздуха преимущественно будет минусовой, однако сильных морозов "пока не видно".

Дальше снова будет холодно

По прогнозам Мурмыло, после теплых выходных снова придет небольшое похолодание с ночными температурами до -10 градусов.

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Ночью 21 – 22 февраля будет слабый минус, днем слабый плюс.

На юге 22 февраля прогнозируют до +10 градусов. Однако 23 – 24 февраля станет холоднее. Ночная температура на севере составит -10...-5 градусов, а на западе и юге -9... -2 градусов.

До конца месяца ночные температуры будут минусовыми. Однако дневные температуры сначала будут + 3 ... + 9 градусов. Дневная температура будет очень разной. Это будет зависеть от облачности и воздушных потоков,

– пояснил синоптик.

Он добавил, что тепло будет сдерживать значительный снежный покров.

Кроме того, синоптик предупредил о гололедице на дорогах утром. Все из-за того, что днем снег будет таять, а ночью – снова замерзать.