Джо Байден заменил Дональда Трампа в Белом доме более 2 месяцев назад, 20 января. За это время успел многое изменить не только во внутренней политике США, но и во внешней.

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Отмена указов Трампа и договоренность с Россией

Начал Джо Байден с того, что отменил указы Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения и о приостановлении уплаты членских взносов во Всемирную организацию здравоохранения. А также успел договориться с Россией о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекал в феврале.

Помощь американцам во время COVID-19

И простые американцы ждали от него не этого, а активных действий в борьбе с коронакризисом. И он не разочаровал граждан. В начале марта подписал указ о выделении почти 2 триллионов долларов на стимулирование национальной экономики. Это самая большая сумма в мире, направленная любым правительством на поддержку бизнеса и граждан.

Этот указ направлен на восстановление центральной вехи этой страны – рабочих семей, среднего класса, тех, кто построил эту страну,

– заявил Байден.

Согласно документу, по 1,4 тысячи долларов помощи получат американцы с зарплатой менее 75 тысяч долларов в год. А это, по оценке экспертов, 160 миллионов семей. Такие шаги президента Байдена положительно оценили американцы. Поддержка президента в обществе, согласно мартовским соцопросам, достигла 59%.

Скопление на границе Мексики и США

Но не все было так безоблачно в первые 2 месяца президентства Джо Байдена. Потому на границах США снова появился призрак миграционного кризиса. Байден заморозил строительство "трамповых стен" на границе с Мексикой и отменил программу по интеграции беженцев из латиноамериканских стран в соседнем государстве. Поэтому граждане из стран Южной Америки снова начали скапливаться на границе Мексики и США с надеждой попасть в штаты.

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"Мы надеемся, что теперь увидим возобновление процесса предоставления убежища беженцам", – отметил представитель миграционной службы Мексики Паулина Канес.

По данным пограничной службы США, в феврале на четверть выросло число заявлений на предоставление убежища от граждан из латиноамериканских стран. И уже сейчас многие американские политики пытаются получить ответы от Белого дома, как команда Байдена собирается устраивать новоприбывших в условиях большой нагрузки на национальную экономику из-за коронакризиса.



Ситуация на границе между США и Мексикой / Фото AP

Напряженные отношения с Европой и НАТО

И проблемы новой администрации Белого Дома простираются далеко за пределы латиноамериканского региона. Помощникам Байдена не удается мгновенно восстановить отношения с Европой и партнерами по НАТО, которые значительно ухудшились при президенте Трампе. Исправлять ситуацию в Брюссель в марте лично поехал глава Госдепартамента.

"Мы приехали сюда с одной главной задачей. Мы хотим подтвердить нашу приверженность НАТО, нашим союзникам, нашим партнерам в Евросоюзе. Это главный наш месседж", – сказала глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Северный поток-2"

Если в НАТО сразу заявили, что приветствуют готовность США восстановить лидерство в Альянсе, то восстановление отношений с ЕС продвигается не так быстро. Одна из причин – российский газопровод "Северный поток-2". С одной стороны США понимают его угрозу для энергобезопасности Европы, а с другой не хотят портить отношения с Германией, которая является одним из главных двигателей ЕС и выступает за завершение строительства российского газопровода.

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Несмотря на многочисленные призывы Конгресса США Джо Байден до сих пор не ввел новые санкции против "Северного потока-2". В то же время в Белом доме признают, что газопровод – это не единственная угроза со стороны России и заявляют – заставят Москву отвечать за свои деструктивные действия.

Дни, когда США не реагировали на агрессивные действия со стороны России, в частности на вмешательство в наши выборы, кибератаки, отравление своих же граждан, завершились. Мы не будем колебаться и будем повышать цену за это для России, защищая наши жизненно важные интересы и наших граждан,

– заявил Джо Байден.

Отношения с Пекином

Пока же Белый дом ограничился лишь санкциями против ряда российских чиновников, причастных к отравлению Алексея Навального и 14 компаний-производителей химических веществ. Впрочем Россия не единственная и не ключевая угроза для США на мировой арене. Ведь именно Пекин, по словам Байдена, ныне является главным конкурентом для американцев.

Безрезультатно обуздать Поднебесную пытался предшественник Байдена – Трамп. Относительно Байдена, то у него есть еще 4 года, чтобы обыграть Китай в конкурентной борьбе за мировые рынки и заставить Россию отказаться от агрессивной внешней политики.